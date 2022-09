Un’altra Colombia Una delle principali piantagioni di foglie di coca della Colombia si trovava nel dipartimento di Guaviare. Era gestita dai guerriglieri delle Farc e, dopo la firma degli accordi di pace nel 2016, lo stato ha cominciato a investire nella zona per favorire il passaggio a nuove coltivazioni. Oggi, grazie a vari programmi di sviluppo, i contadini della regione si stanno trasformando in produttori di cacao. Nel reportage di Samuel Bregolin , alcuni colombiani raccontano com’è cambiata la loro vita.

Beni culturali Come i brand del lusso si prendono le città Grandi aziende investono nel restauro dei beni culturali per ottenere un ritorno d’immagine.

Viaggiare nello spazio dormendo

Nella Via Lattea ci sono almeno 300 milioni di pianeti che potrebbero ospitare vita extraterrestre. Gli esseri umani sarebbero in grado di viverci? Prima bisogna capire come affrontare un viaggio così lungo. Forse andando in letargo, come gli scoiattoli artici.