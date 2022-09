Mar Baltico

La guardia costiera svedese ha scoperto una quarta perdita dalle infrastrutture del gasdotto Nord stream. “Due delle quattro perdite si trovano nella zona economica esclusiva della Svezia”, ha detto la portavoce della guardia costiera. Le altre due si trovano nella zona economica esclusiva danese. L’Unione europea sospetta che alla base dei danni ci sia un sabotaggio e il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha promesso una risposta “robusta” a qualsiasi interruzione intenzionale della fornitura energetica. Le agenzie di sicurezza tedesche temono che il Nord stream 1 diventi inutilizzabile per sempre.

Stati Uniti

Sono più di 2,2 milioni i residenti senza elettricità in Florida a causa dell’uragano Ian. Declassato a tempesta, con una intensità calata dalla categoria 4 alla 2, si sta spostando nell’entroterra. Secondo Poweroutages.us, che tiene traccia dei blackout negli Stati Uniti, la contea di Okeechobee nella Florida centrale è l’ultima a essere stata colpita, con quasi tre quarti delle utenze senza energia.

Regno Unito

Intervenendo in varie trasmissioni radiofoniche della Bbc, la premier Liz Truss ha difeso il “mini-budget” presentato la scorsa settimana descrivendolo come un‘“azione decisiva” necessaria. Anche un sottosegretario al tesoro ha detto che il governo non rinuncerà alla sua manovra di taglio delle tasse nonostante la Banca d’Inghilterra sia dovuta intervenire comprando titoli di stato per calmare le turbolenze dei mercati. Il Partito laburista, all’opposizione, ha chiesto l’abbandono del piano composto da un pacchetto di ingenti sgravi fiscali che ha innescato un crollo della sterlina e un aumento dei costi del debito.

Egitto

È stato rinviato al 29 novembre il processo a carico di Patrick Zaki. Lo ha dichiarato all’Ansa lo studente dell’università di Bologna al termine della settima udienza che si è tenuta a porte chiuse a Mansura. Zaki rischia altri cinque anni di reclusione con l’accusa di diffusione di notizie false. Secondo l’Arabic network for human rights information al momento in Egitto si contano 65mila prigionieri politici, di cui almeno 26mila in detenzione preventiva.

Birmania

La giunta militare ha condannato l’ex leader del governo civile Aung San Suu Kyi a tre anni di carcere per avere violato la legge sui segreti ufficiali dello stato. La corte ha condannato con la stessa sentenza anche il suo ex consigliere, l’economista australiano Sean Turnell. San Suu Kyi, deposta dai militari nel febbraio del 2021, è oggetto di un processo che secondo la comunità internazionale ha valore politico e che le è già costata una condanna a vent’anni di carcere per frode elettorale e corruzione.

Kurdistan

Almeno 13 persone sono state uccise e circa cinquanta ferite, tra cui donne e bambini, negli attacchi lanciati nel Kurdistan iracheno da Teheran. L’obiettivo dei raid sono i gruppi armati dell’opposizione curda iraniana che denunciano la repressione delle manifestazioni nella Repubblica islamica.