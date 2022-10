Verso un negoziato? In questa fase della guerra tra Mosca e Kiev un accordo sembra impensabile La Turchia ha chiesto alla Russia un cessate il fuoco, ma Vladimir Putin vuole prima di tutto incontrare Joe Biden, e in ogni caso Zelenskyj non ha intenzione di fare concessioni territoriali. Un primo spiraglio potrebbe, forse, aprirsi solo al G20 in programma a novembre in Indonesia.

Cinema In viaggio con il papa Seguendo lo sguardo del pontefice sul mondo, il documentario di Gianfranco Rosi non giudica e lascia liberi di formulare le proprie opinioni.

Criminalità A scuola di truffe Migliaia di asiatici sono stati attirati e spesso presi in ostaggio in Cambogia, Laos e Birmania e istruiti a realizzare raggiri online,

Politica Perché il Pd non è mai nato Fin dalla fondazione ha preferito non avere un’identità precisa. Ed è diventato uno strumento di potere adattabile a ogni governo.

In Francia le mense universitarie stanno diventando un diritto per pochi: i prezzi si moltiplicano, le code all'esterno si allungano e le strutture che chiudono per mancanza di fondi lasciano il posto ai distributori automatici. In Giappone prende forma un piano da diecimila miliardi di yen (circa 70 miliardi di euro) con cui il governo spera di rilanciare l'istruzione superiore, mentre in Iran gli atenei sono al centro delle proteste che continuano ormai da settimane in tutto il paese.