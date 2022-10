Louisette, stuprata dai soldati francesi Durante la guerra d’Algeria (1954-1962) i militari francesi hanno violentato ripetutamente migliaia di donne algerine che combattevano nella resistenza. Eppure in Francia la questione suscita ancora accesi dibattiti quando la stampa se ne occupa. Nel video di Le Monde realizzato con La Revue Dessinée, l’ex combattente per l’indipendenza Louisette Ighilahriz, 86 anni, ha raccontato, dopo decenni di silenzio, le torture subite.

Immigrazione Prove di accoglienza Cosa abbiamo imparato dall’arrivo in Italia di migliaia di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra.

Politica, telefoni, Halloween

Il mese scorso un lettore di 11 anni ci ha scritto un’email: “Di politica non capisco molto, mi potete aiutare?”. Per questo abbiamo chiesto a tre corrispondenti stranieri di raccontarci come sono andate le elezioni italiane. L’articolo s’intitola “Parliamo di politica”, fateci sapere se vi è stato utile per affrontare l’argomento con ragazze e ragazzi. Nel numero trovate anche una serie di consigli per chi ha appena ricevuto un telefono, un fumetto per la notte di Halloween, due opinioni a confronto sull’idea di mangiare insetti, e molto altro. La copertina è di Andrea Dalla Barba.

In copertina

Parliamo di politica

Qual è la differenza tra i partiti di destra e di sinistra?

Tecnologia

Da oggi ho un telefono

Consigli imperdibili per chi ne ha appena ricevuto uno.

Fumetto

Mistero al cimitero

Un ballo tra gli scheletri.

Sport

Il segreto della pallanuoto

Non basta saper nuotare, bisogna anche fare gol.

Recensioni

Libri e film del mese

Confronto

Dovremmo mangiare più insetti?

Però leggete l’articolo prima di storcere il naso.

Portoflio

Le più belle foto di natura

Scelte dal Museo di storia naturale di Londra.

Svezia

Il paese che premia chi ricicla

In Svezia i cittadini che tengono pulito ci guadagnano.

Poster

Ciao!

Un selfie in compagnia dei protagonisti di Case rosse.