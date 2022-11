Zaynab, un nuovo podcast di Internazionale

Come si è svolto il viaggio che ha portato Zaynab dall’Afghanistan al Pakistan? Cos’è successo al confine? E poi: quanto è cambiato il paese con il ritorno al potere dei taliban? I retroscena del reportage pubblicato in questo numero sono raccontati in un podcast di cinque puntate prodotto da Internazionale, scritto e narrato da Stefano Liberti con la direzione creativa di Jonathan Zenti. Oltre alla vicenda personale di Zaynab, dai primi passi nella squadra del Bastan fino all’arrivo a Islamabad, c’è il racconto in presa diretta dell’Afghanistan e il ritratto dei suoi nuovi governanti: dalla storia di un incontro molto ravvicinato con il capo della sicurezza interna della provincia di Nangarhar in una caserma di Jalalabad, alla quotidianità nella Kabul sottomessa al nuovo potere, fino alle evidenti fratture fra i tradizionalisti che vorrebbero mantenere le rigide regole del vecchio emirato del 1996-2001 e i modernisti che vorrebbero invece garantire alle donne un ruolo nella società. A partire dal 3 novembre i cinque episodi sono disponibili sul sito di Internazionale, su Apple, Spotify, Spreaker, Google podcasts e sulle altre piattaforme di ascolto.