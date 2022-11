Video

Tre donne contro le armi

Nel 2020 e nel 2021 gli omicidi con armi da fuoco sono aumentati in tutti gli Stati Uniti, in particolare nelle comunità ispaniche e afroamericane. In California Elana Bolds, Tina Padilla e Claudia Bracho si battono con le loro associazioni per difendere i giovani delle loro comunità dalla violenza. Il video del Guardian.

Crisi climatica

La verità dietro alla Cop27

L’Egitto prova a costruirsi una rispettabilità ospitando il prossimo vertice Onu sul clima, ma in questo modo nasconde la realtà dei 60mila prigionieri politici nelle sue carceri. Francia

Marsiglia riparte dalle macerie del 5 novembre

A quattro anni dal crollo di due palazzi nel quartiere di Noailles molte cose sono cambiate. Germania

Alla ricerca di una terza via

Il paese ha un rapporto commerciale privilegiato con la Cina, molto simile alla dipendenza energetica dalla Russia che è costata cara a Berlino. Società

Il concetto giapponese di ikigai

Si può tradurre più o meno come “ragion d’essere” e in occidente è promosso come una filosofia guida. Fotografia

Perdersi e ritrovarsi nella pianura padana

Il nuovo libro di Tomaso Clavarino costruisce una geografia sociale che svela una crisi nel modello di nord instancabile e produttivo.

Estrema destra

Cosa vogliono i militanti di Fratelli d’Italia

Dopo la vittoria elettorale, parlano i giovani della destra radicale. Nella foto: la sede di Gioventù nazionale, Roma, 2022 Inchiesta

L’economia degli stracci

Il viaggio di abiti, scarpe e accessori che buttiamo nei cassonetti della raccolta differenziata. Musica

C2C è uscito dal club

Il festival di musica elettronica torinese si è aperto a hyper-pop, funk, rap e r&b.

Zaynab

Come si è svolto il viaggio che ha portato Zaynab dall’Afghanistan al Pakistan? Cos’è successo al confine? Zaynab è il nuovo podcast di Internazionale scritto e narrato da Stefano Liberti, con la direzione creativa di Jonathan Zenti e la collaborazione di Mario Poeta. Le cinque puntate sono disponibili su Apple, Spotify, Spreaker, Google podcasts e sul sito di Internazionale. Le puntate 1. Maryam e Zaynab

Con il ritorno dei taliban al potere Maryam e Zaynab tentano di lasciare Kabul, ma solo una di loro riesce a partire. 2. No man’s land

Un viaggio nel mezzo della notte per raggiungere il confine con il Pakistan. 3. Lezioni di pashtu

Un’occasione per conoscere una nuova generazione di taliban. 4. Per uccidere un uomo d’affari

In Afghanistan gli opposti non sono così distanti tra loro. 5. Inshallah

Un’altra attesa sfiancante.