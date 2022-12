Parlare di soldi in famiglia

“Esistono due strade fondamentali per imparare a gestire i soldi. La prima è parlarne con i genitori. La seconda è ricevere una paghetta e amministrarla”, si legge nell’articolo di copertina del prossimo numero di Internazionale Kids, uscito in Germania sul mensile per bambini Dein Spiegel. È un argomento dibattuto su cui non tutti i genitori sono d’accordo, per questo è utile raccogliere altri punti di vista e discuterne in famiglia. Per gli appassionati di fumetti: non perdetevi quello sui brufoli! E ovviamente il secondo episodio di Moon kids. La copertina è di Zeloot.

Società

Doppio Natale

Le vacanze possono essere complicate quando i tuoi genitori sono divorziati.

Sport

Uniti dal calcio

È l’unico sport che fa bene alla salute anche se non lo pratichi.

Kenya

Orecchie in ascolto

Perché la radio ha tanto successo in Africa?

Stati uniti

Dormire non guasta

Alcune scuole hanno deciso di far cominciare le lezioni più tardi al mattino.

Attualità

Che succede in Iran

Da tre mesi migliaia di persone protestano per chiedere diritti e libertà.

Test

Quale skateboard sei?

Se hai le ruote grandi potresti essere un longboard.

Fumetto

Breve storia del metaverso

Viaggio in un universo al di là di quello in cui ci troviamo.

Confronto

Le aziende energetiche dovrebbero pagare più tasse?

Gli argomenti a favore e contro.