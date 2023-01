Ucraina

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato il 9 gennaio che le truppe ucraine stavano resistendo a “nuovi e ancora più violenti assalti” a Soledar, vicino a Bakhmut, una città dell’Ucraina orientale che Mosca sta cercando di conquistare da mesi. Intanto lo stato maggiore della difesa ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 710 soldati russi. Il conteggio, che non è stato verificato in maniera indipendente, porta il bilancio delle vittime russe della guerra, fornito da Kiev, a 112.470.

Perù

Diciassette persone sono morte il 9 gennaio a Juliaca, nel sud del paese, in scontri tra polizia e manifestanti nei pressi dell’aeroporto della città, epicentro delle proteste dopo la destituzione e l’arresto del presidente Pedro Castillo il 7 dicembre.

Brasile

Il 9 gennaio decine di migliaia di persone in tutto il paese hanno organizzato manifestazioni a favore della democrazia in risposta all’assalto al congresso compiuto da sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro e per il quale sono state arrestate circa 1.500 persone. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha visitato gli edifici danneggiati del congresso, del palazzo presidenziale e della corte suprema insieme ai governatori del paese, condannando gli “atti terroristici”.

Cina-Corea del Sud

L’ambasciata cinese a Seoul ha annunciato il 10 gennaio la sospensione dei visti per soggiorni di breve durata per i cittadini sudcoreani, in risposta alle restrizioni sanitarie imposte da Seoul ai viaggiatori cinesi, che ritiene “discriminatorie”. La Corea del Sud ha cominciato a chiedere ai viaggiatori provenienti dalla Cina di sottoporsi a un test per il covid-19 all’arrivo. Pechino aveva già sospeso per gli stessi motivi i visti per i cittadini giapponesi.

Stati Uniti

Diversi documenti riservati risalenti al periodo in cui Joe Biden era vicepresidente sono stati scoperti in un ufficio privato dello stesso Biden, hanno ammesso il 9 gennaio gli avvocati del presidente. I legali affermano di aver trovato i materiali a novembre durante la chiusura di un ufficio con sede a Washington che Biden ha usato quando insegnava all’università della Pennsylvania, dal 2017 al 2019. Non è ancora noto cosa riguardino i documenti o perché siano stati portati nell’ufficio privato di Biden.

Iran

La magistratura ha condannato a morte altri tre manifestanti antigovernativi con l’accusa di “aver mosso guerra a Dio”, ha riferito il 9 gennaio l’agenzia di stampa Mizan, sfidando le crescenti critiche internazionali per la dura repressione dei manifestanti. Il 7 gennaio l’Iran ha impiccato altri due uomini.