La natura ha idee geniali

Questo numero è un invito a riflettere sulle idee geniali delle piante e degli animali. Per poi copiarle! Se vi serve una colla subacquea molto potente vi basterà studiare le proteine “asciugatrici” delle cozze, per nuotare senza fatica in corsia potete sfruttare “l’interferenza delle onde” come fanno le papere, e se dovete sollevare oggetti pesanti, gli animali da osservare sono il polpo e l’elefante.

Per gli appassionati del Giappone (sempre molti) c’è un articolo sui nuovi bagni pubblici di Tokyo, che sembrano delle piccole opere d’arte. L’illustrazione in copertina è di Pierre-Emmanuel Lyet.

Economia

Questo miele è finto

Alcune aziende senza scrupoli lo allungano con sciroppo di zucchero economico.

Confronto

Il mistero degli alieni

Dobbiamo cercarli o sono soldi sprecati?

Regno Unito

Poi facciamo i conti

Il premier britannico vorrebbe far studiare più matematica.

Attualità

Ho 12 anni e vivo in Ucraina

Taisija, Nika, Stefan ed Evgenij raccontano come si vive tra continui black out e incertezza.

Scienza

Perché i piedi puzzano

Tutta colpa dei batteri.

Portfolio

Nessuna somiglianza

Il mondo del cosplay fotografato da Niccolò Rastrelli.

Poster

Il cielo come bandiera

Un poster dalla Colombia.

Filosofia

Che noia

È il momento giusto per riflettere sulle cose importanti.

Giappone

Che belli i bagni di Tokyo

Sono un simbolo di ospitalità.