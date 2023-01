Il potere reale della corona

In molti si chiedono qual è il vero ruolo della monarchia in una democrazia parlamentare come il Regno Unito. I reali hanno diversi privilegi ma anche alcuni poteri più nascosti: per esempio hanno il diritto di visionare tutti i disegni di legge che potrebbero toccare i loro interessi, prima ancora che siano discussi in parlamento, e a volte hanno fatto pesare questa loro prerogativa in modo discutibile. Il video del Guardian.

Egitto

Un paese di fronte all’abisso economico

La terza svalutazione della lira in un anno e il debito estero in aumento: il regime di Al Sisi è in difficoltà e anche i suoi storici alleati cominciano ad allontanarsi.

Geopolitica

L’adesione della Svezia alla Nato messa in crisi dall’estrema destra

Il gesto di un estremista di destra che ha bruciato una copia del Corano a Stoccolma è stato usato dal presidente turco Erdoğan a fini elettorali, minando l’unità dell’Alleanza atlantica.

Musica

La voce che trascende i generi

Carmen McRae è capace di passare con naturalezza dal jazz al pop.

Cinema

Babylon è così brutto da far venire il mal di testa

Il regista Damien Chazelle dà vita a quello che forse è il montaggio più brutto nella storia della settima arte.

Fotografia

La resistenza degli alpaca

In Perù quattro milioni di alpaca sono a rischio a causa della crisi climatica.