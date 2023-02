Svezia nella Nato, mangiare insetti, autismo

Il notiziario video di Arte sulla vita dei paesi e dei cittadini europei. In questo numero: lo scontro diplomatico tra Ankara e Stoccolma sull’adesione della Svezia alla Nato, mangiare insetti fa bene alla salute e all’ambiente, l’autismo raccontato da vicino da una fotografa francese.

Ucraina

Il dibattito sulle armi si svolge con inedita trasparenza

L’eventualità di inviare aerei da combattimento ha diviso i politici e l’opinione pubblica internazionale.

Stati Uniti

La risposta più efficace per chi è senza tetto

Gli amministratori locali non sanno come affrontare il problema. La soluzione è costruire più alloggi.

Cultura

Un marinaio volante

La storia di un uomo che, nel 1917, è stato lanciato per chilometri in cielo da un’esplosione ed è sopravvissuto. Il corto è nominato agli Oscar 2023.

Fotografia

La violenza quotidiana del Sudafrica di Ernest Cole

Dopo il ritrovamento di negativi mai pubblicati, è stato ristampato House of bondage: uno dei più forti atti d’accusa contro l’apartheid.

Musica

Un requiem per Andy Warhol

Lou Reed e John Cale trasformano in canzoni la vita del fondatore della pop art.