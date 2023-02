Europa Pensioni, studenti, letteratura Nel notiziario video di Arte: le proteste in Francia sulla riforma delle pensioni, essere studenti in Italia, trovare ispirazione nella raccolta differenziata.

Siria La doppia tragedia degli sfollati di Idlib Quattro milioni e mezzo di persone nel nordovest siriano sono intrappolate in una zona in cui da anni l’arrivo degli aiuti umanitari è limitato.

Un futuro per le Dolomiti Nelle ultime settimane in Italia ha nevicato, ma non basterà per rimediare alla carenza d’acqua e salvare l’economia delle Alpi, ormai legata soprattutto al turismo sciistico. È possibile immaginare un rapporto diverso con la montagna? Il video di Andrea Zinzani e Danilo Ortelli raccoglie alcune voci dalle Dolomiti per parlare della situazione ambientale e immaginare soluzioni.

Carcere

La vicenda di Cospito e la storia violenta del carcere

Il caso dell’anarchico al 41 bis non è cominciato oggi: va avanti da 250 anni e 110 giorni. I secoli sono più o meno quelli della storia del carcere così come lo conosciamo nella sua forma attuale, i giorni sono quelli dello sciopero della fame di Cospito. Se queste due vicende non si leggono insieme, si rischia di non capire né l’una né l’altra.

Elezioni Amministrative

La destra si prepara alle regionali tornando al passato

Il 12 e 13 febbraio si vota in Lazio e Lombardia, ma il dibattito politico è soprattutto nazionale.

Bioetica

Per il fine vita resta solo la disobbedienza civile

In Italia una legge sul suicidio assistito ancora non c’è. Dovrebbe garantire risposte certe a chi lo richiede, e non fare differenza tra le persone e i tipi di malattie.

Cultura

Perché Sanremo è perfetto per i social

La rinascita del festival degli ultimi anni dipende anche dalle nuove piattaforme attraverso cui si può seguire.