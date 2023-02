Turchia-Siria

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan l’8 febbraio ha visitato le aree colpite dal terremoto. In alcune zone, la popolazione ha denunciato la lentezza dei soccorsi e la mancanza di strumenti per intervenire. Il turco ha difeso l’operato del suo governo, dicendo che non era possibile prepararsi a disastri di questa portata. Erdoğan ha riconosciuto tuttavia che ci sono stati dei ritardi, ma ha dato la colpa a strade e autostrade distrutte. Intanto il bilancio del sisma nei due paesi supera le 15mila vittime.

Ucraina

Il presidente Volodymyr Zelenskyj il 9 febbraio parlerà davanti al parlamento europeo e poi parteciperà al Consiglio europeo, dove chiederà un ulteriore supporto militare e una procedura rapida per l’adesione del paese all’Ue. L’8 febbraio Zelenskyj ha incontrato a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ribadendo che prima l’esercito di Kiev riceverà armi e aerei da guerra e prima ritornerà la pace in Europa. Intanto un gruppo di investigatori del Joint investigation team (Jit), un insieme di agenzie investigative dei paesi dell’Unione europea, ha detto che ci sono “forti” indicazioni di un coinvolgimento del presidente russo Vladimir Putin nell’abbattimento del volo MH17, che il 17 luglio 2014 causò la morte di 298 persone tra passeggeri ed equipaggio. Il volo fu abbattuto dai separatisti filorussi nell’est dell’Ucraina.

Brasile

Il 6 gennaio il governo brasiliano ha lanciato una campagna contro i minatori illegali nella più grande riserva indigena del paese, in Amazzonia: le forze speciali stanno sequestrando armi e imbarcazioni. Le basi del personale militare e di quello dell’agenzia brasiliana per la protezione ambientale Ibama, con il sostegno dell’agenzia indigena Funai e del ministero per i popoli indigeni, si trovano lungo il fiume Uraricoera. I cercatori d’oro e di stagno usano il corso d’acqua, oltre a decine di piste di atterraggio illegali, per raggiungere e rifornire i loro avamposti illegali nelle terre degli yanomami.

Corea del Nord

Durante la parata dell’8 febbraio per celebrare il 75º anniversario della fondazione del suo esercito, Pyongyang ha svelato un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido. Il leader Kim Jong-un ha partecipato alla parata con la figlia.

India

Il gruppo Adani si sta preparando a restituire in anticipo un prestito di oltre 500 milioni di dollari a un gruppo di banche creditrici con cui erano in corso delle trattative prima che il gruppo fosse accusato di condotte fraudolente.

Francia

La rivista satirica francese Charlie Hebdo ha suscitato di nuovo scandalo il 6 febbraio sui social network dopo avere pubblicato una vignetta sul terremoto che ha ucciso migliaia di persone in Turchia e in Siria. Il disegnatore Pierrick Juin ha mostrato i palazzi distrutti dalle macerie con la didascalia: “Non c’è bisogno di mandare i carri armati”.