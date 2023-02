Turchia-Siria

Il bilancio del terremoto che ha colpito il sudest della Turchia e il nord della Siria è salito il 10 febbraio a più di 21.700 vittime. Almeno 18.342 persone sono morte in Turchia e 3.377 in Siria. Intanto, il 9 febbraio un primo convoglio di aiuti delle Nazioni Unite è arrivato nelle zone controllate dai ribelli nel nordovest della Siria. Il 10 febbraio i ribelli curdi del Pkk hanno annunciato la sospensione temporanea delle loro operazioni in Turchia dopo il sisma.

Unione europea-Ucraina-Russia

Il 9 febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha partecipato a un vertice a Bruxelles dei capi di stato e di governo dell’Unione europea. Zelenskyj ha chiesto di accelerare le forniture di armi, e in particolare di aerei da caccia, per fronteggiare la prevista nuova offensiva dell’esercito russo. I governi europei non hanno però preso alcun impegno sui caccia. In precedenza Zelenskyj era stato acclamato al parlamento europeo. Intanto, il 10 febbraio l’esercito russo ha effettuato alcuni bombardamenti con missili e droni sulle regioni di Charkiv e Zaporižžja.

Sudafrica

Il presidente Cyril Ramaphosa ha proclamato il 9 febbraio lo stato di calamità nazionale per fronteggiare la crisi energetica che minaccia l’economia del paese e crea gravi disagi agli abitanti. La misura permette di sbloccare fondi eccezionali per rispondere all’emergenza ed evitare i razionamenti di elettricità almeno negli ospedali. La crisi è dovuta ai frequenti guasti nelle centrali a carbone del paese, alla diffusa corruzione nel settore e ai ritardi nello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Stati Uniti

Il 9 febbraio Jack Smith, il procuratore speciale responsabile dell’inchiesta sul ruolo dell’ex presidente Donald Trump nell’assalto al congresso del 6 gennaio 2021, ha chiamato a testimoniare l’ex vicepresidente Mike Pence. Al termine dell’inchiesta Smith dovrà decidere se raccomandare l’incriminazione di Trump, che eventualmente dovrà essere confermata dal segretario alla giustizia.

Nicaragua

Il 9 febbraio il governo del presidente Daniel Ortega ha scarcerato ed espulso verso gli Stati Uniti più di duecento prigionieri politici, un gesto che potrebbe rilanciare il dialogo con Washington. Tra le persone liberate, ma private della nazionalità nicaraguense, c’è il leader dell’opposizione Juan Sebastián Chamorro, che era stato arrestato dopo aver presentato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2021.

Haiti

Secondo un comunicato dell’Unicef emesso il 9 febbraio, negli ultimi mesi le scuole, in precedenza risparmiate dalle violenze, sono diventate un obiettivo dei gruppi armati che si contendono il controllo del paese, e in particolare della capitale Port-au-Prince. Da ottobre sessantadue scuole sono state coinvolte in episodi di violenza.