Turchia-Siria

Il 12 febbraio Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha affermato che il presidente siriano Bashar al Assad si è detto disponibile ad aprire dei nuovi passaggi frontalieri per favorire l’arrivo degli aiuti internazionali alle popolazioni colpite dal terremoto nelle zone controllate dai ribelli nel nordovest della Siria. Intanto, il bilancio del terremoto che il 6 febbraio ha colpito il sudest ella Turchia e il nord della Siria è salito a 33.186 vittime.

Israele-Palestina

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha annunciato il 12 febbraio la legalizzazione di nove insediamenti nella Cisgiordania occupata in risposta a una serie di attacchi a Gerusalemme Est, l’ultimo dei quali ha causato tre vittime il 10 febbraio. Lo stesso giorno l’esercito israeliano ha ucciso un ragazzo palestinese di 14 anni nel corso di un raid a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio l’esercito israeliano ha inoltre condotto un raid aereo contro un complesso militare di Hamas nella Striscia di Gaza dopo il lancio di un razzo verso il territorio israeliano.

Cipro

Il 12 febbraio l’ex ministro degli esteri Nikos Christodoulides, centrista, è stato eletto presidente. Nel secondo turno delle elezioni presidenziali Christodoulides, 49 anni, ha ottenuto il 52 per cento dei voti, contro il 48 per cento del diplomatico Andreas Mavroyiannis, sostenuto dal Partito comunista.

Germania

Il Partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere Olaf Scholz ha subìto una dura sconfitta nelle elezioni del 12 febbraio nella città-stato di Berlino, che controllava da più di vent’anni. L’Spd ha ottenuto il 18,4 per cento dei voti, il dato più basso dalla fine della seconda guerra mondiale e quasi dieci punti in meno rispetto all’Unione cristianodemocratica (Cdu).

Stati Uniti

Il 12 febbraio un oggetto volante non identificato, il quarto nel giro di pochi giorni, è stato abbattuto mentre sorvolava il Michigan, nel nordest del paese. Secondo fonti governative, l’oggetto non rappresentava una minaccia militare diretta, ma non è escluso che avesse compiti di spionaggio. Il 4 febbraio il presidente Joe Biden aveva ordinato l’abbattimento di un pallone spia cinese al largo del South Carolina.

Cambogia

Il primo ministro Hun Sen ha ordinato il 12 febbraio la chiusura del giornale online Voice of Democracy, uno degli ultimi mezzi d’informazione indipendenti attivi nel paese. Secondo il premier, un articolo pubblicato il 9 febbraio sugli aiuti alla Turchia colpita dal terremoto “ha danneggiato la reputazione del governo”.

Burkina Faso

Il 12 febbraio fonti locali hanno affermato che almeno dodici civili sono rimasti uccisi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio in un attacco condotto da miliziani jihadisti nella provincia di Kossi, nel nordovest del paese. Il bilancio degli attacchi jihadisti nell’ultima settimana sale così a circa quaranta vittime tra militari e civili.