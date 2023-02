Penisola coreana

Il 20 febbraio la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio nel mar del Giappone, in risposta alle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti del giorno prima. Il 18 febbraio Pyongyang aveva lanciato un missile balistico intercontinentale, caduto nella zona economica esclusiva del Giappone. Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha affermato che “è colpa degli Stati Uniti se l’oceano Pacifico sta diventando un poligono di tiro”.

Siria

Il 19 febbraio quindici persone sono morte in un bombardamento israeliano sul quartiere Kafr Susa, a Damasco, che ospita le sedi dei servizi di sicurezza. Secondo l’ong Osservatorio siriano dei diritti umani, è stato colpito un edificio in cui si stava tenendo una riunione di alti responsabili militari siriani.

Turchia-Siria

Le autorità turche hanno annunciato il 19 febbraio la fine delle operazioni di ricerca dei sopravvissuti del terremoto, con l’eccezione di una quarantina di edifici nelle province di Kahramanmaraş e Hatay. Lo stesso giorno, nel corso di una visita in Turchia, il segretario di stato statunitense Antony Blinken ha annunciato cento milioni di dollari di aiuti. Il bilancio del terremoto del 6 febbraio nel sud turco e nel nordovest della Siria è salito a più di 44mila vittime.

Burkina Faso

Il 19 febbraio l’esercito burkinabé ha annunciato la fine delle operazioni della forza francese Sabre, che si occupava soprattutto di lotta antijihadista. Il 18 gennaio la giunta militare al potere aveva denunciato l’accordo di difesa sottoscritto dai due paesi, che stabiliva le condizioni della presenza militare francese. La Francia, ex potenza coloniale, è contestata da alcuni mesi dalla popolazione burkinabé.

Stati Uniti

Il 19 febbraio Mark Zuckerberg, il proprietario di Meta, ha annunciato la prossima introduzione di “Meta verified”, un sistema si spunte blu a pagamento per autenticare gli account su Facebook e Instagram. Si tratta di un bollino di riconoscimento che fornisce agli account una maggiore visibilità rispetto a quelli non verificati. Il sistema, che a partire da questa settimana sarà sperimentato in Australia e Nuova Zelanda, avrà costi variabili a partire da 11,99 dollari al mese.

Brasile

Almeno trentasei persone sono morte tra il 18 e il 19 febbraio in una tempesta, accompagnata da piogge torrenziali, che ha colpito alcune località costiere dello stato di São Paulo, nel sudest del paese. I danni più gravi si sono verificati nel comune di São Sebastião, dove centinaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case. Secondo le autorità, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare.