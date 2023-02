Una settimana in Europa

Crisi umanitaria, senzatetto, arte olandese

Come far arrivare gli aiuti internazionali alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Reportage da Aleppo, città siriana distrutta dalla guerra e dal sisma. E poi: il numero delle persone senza casa è aumentato negli ultimi dieci anni, il caso delle donne di Amburgo. Infine, l’attesa mostra ad Amsterdam di Johannes Vermeer, uno dei maestri della pittura olandese. Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.

Migranti

Rimpatri forzati e nuovi muri con i fondi europei

La richiesta di nuovi muri per fermare i migranti e l’ossessione per i “rimpatri” sono tornate sul tavolo della Commissione europea, spinta dai paesi membri a spendere altri soldi pubblici e adottare politiche estranee alla realtà dei tempi.

Ambiente

La violenza contro gli attivisti svela la strategia delle lobby del gas

L’industria fossile nasconde i pericoli dei suoi prodotti e scredita chi si mobilita per il clima. Uno schema ricorrente anche in Italia.

Musica

Lady Wray, regina solitaria

Dalla chiesa al soul classico, una grande artista ha ritrovato la sua vera voce.

Cinema

Tár è un film impantanato su se stesso

Todd Field vuole farvi credere che il suo nuovo film sia una critica alla pretenziosità del mondo dell’alta cultura.

Fotografia

Cronache dell’incertezza

Dai falsi nella storia dell’arte ai limiti della divulgazione storica.