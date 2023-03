Società Essə sono il futuro Essə sono lə sopravvissutə del patriarcato, anche se il capitalismo sembra più in salute di loro.

Tunisia Il presidente scatena la caccia allo straniero Kais Saied usa l’immigrazione come capro espiatorio facendo sprofondare il paese in un incubo razzista e autoritario.

Sette giorni in Europa L’Ucraina tra guerra, diplomazia e arte Un’analisi della situazione politica, le testimonianze dei civili, i commenti di sei giornalisti europei.

Russia-Ucraina Sull’Ucraina nessuno è pronto a negoziare Mosca non vuole cedere i territori conquistati mentre Kiev continua a chiedere armi.

A pranzo con Luca Ravenna: i comici possono dire tutto È uno dei più bravi a fare stand up comedy in Italia.

Migranti Le storie dei profughi ucraini in Italia Un bilancio dell’accoglienza che gli è stata offerta.

Stalin

Dall’8 marzo in edicola, in libreria e online c’è il nuovo volume di Internazionale storia. Stalin racconta la figura e l’eredità del dittatore sovietico in occasione dei settant’anni dalla sua morte (5 marzo 1953): 192 pagine di articoli, reportage e commenti dalla stampa internazionale tra il 1922 e il 2022.