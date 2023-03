Una settimana in Europa

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita dei cittadini europei. In questo numero: firmato l’accordo tra Bruxelles e Londra per regolare i loro scambi commerciali attraverso l’Irlanda del Nord, sei anni dopo la Brexit. E poi: come la Francia vuole limitare l’inquinamento dovuto alla produzione di abiti di scarsa qualità e a basso prezzo. Infine, TikTok è al centro delle polemiche, ma spinge anche i giovani a leggere libri.

Ucraina

La posta in gioco nella battaglia di Bakhmut

La conquista della cittadina ucraina ha un carattere simbolico più che strategico.

Economia

L’Africa vuole correre

Si è aperta la conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati.

Libia

Una strana amicizia con Giorgia Meloni

La visita dello scorso gennaio della presidente del consiglio a Tripoli non ha modificato gli accordi precedenti.

Scienza

Eunice Newton Foote, la scienziata che ha previsto la crisi climatica

Le sue scoperte caddero nell’oblio.

Musica

La reincarnazione dei De La Soul

Il secondo album dei rapper di Long Island è una pietra miliare nella storia dell’hip hop.

Fotografia

Un nuovo modo di vedere

Stephen Shore è tornato a fotografare ciò che conosce meglio: gli Stati Uniti.