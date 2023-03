Nel mirino della criminalità

L’Abruzzo è al centro di un sistema di accaparramento di terre che ha solo l’obiettivo di incassare gli aiuti europei per l’agricoltura: i terreni vengono comprati da aziende agricole di altre regioni senza un reale interesse nella produzione sul territorio, ma solo per accedere a questi contributi. Uno studio dell’Università dell’Aquila spiega come questo sistema favorisce gli investimenti della criminalità organizzata. Il video di Cecilia Fasciani.

Russia

Un nuovo ricatto nucleare

Annunciando l’invio di armi nucleari in Bielorussia, Putin continua a spaventare l’Europa.

Europa

Proteste francesi, ludopatia, bar di Berlino

Il notiziario video di Arte racconta ogni settimana la vita dei cittadini del continente.

Tecnologia

Quanto è intelligente l’intelligenza artificiale?

Non esiste una risposta semplice dato che non riusciamo a definire neanche quella umana.

Società

Fate una lista di cose da non fare

Riconoscere cosa sottrarre dalla nostra quotidianità può aiutarci molto.

Cultura

Le serie tv offrono un’immagine diversa delle società musulmane

Durante il Ramadan i musulmani digiunano, vanno in moschea e guardano la tv.

Fotografia

World press photo 2023

Sono stati annunciati i vincitori regionali del più importante premio fotogiornalistico del mondo.