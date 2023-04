Tra le madri dei soldati russi

I giornalisti russi Ivan Žilin e Anna Artemeva sono andati in Siberia, a migliaia di chilometri da Mosca, per la televisione franco-tedesca Arte, a incontrare le famiglie dei soldati che combattono in Ucraina. Žilin e Artemeva sono reporter della Novaja Gazeta, uno dei pochi mezzi d’informazione indipendenti in Russia, oggi chiuso. Parte della redazione cura il sito dall’esilio, ma alcuni giornalisti continuano a lavorare nel loro paese.

Finlandia

L’entrata nella Nato è frutto di alcuni paradossi

Il governo finlandese che ha voluto l’adesione all’Alleanza atlantica ha perso le elezioni.

Israele

La democrazia non vale per i palestinesi

Per i palestinesi d’Israele le manifestazioni antigovernative di queste settimane “perpetuano la disuguaglianza”.

Scienza

I tatuaggi fanno strane cose al sistema immunitario

Quando s’infilano aghi pieni di inchiostro nella pelle, le difese del corpo reagiscono di conseguenza.

Tecnologia

Ricercatori e imprenditori lanciano un allarme

Più di mille persone hanno firmato un appello per creare regole che tengano sotto controllo le nuove ricerche sull’intelligenza artificiale.

Arte

David Cronenberg e l’estasi della dissezione

Una mostra a Milano unisce un antico museo di scienze naturali e l’immaginario del regista canadese.