Stati Uniti

Cinque persone sono state uccise il 10 aprile a Louisville, in Kentucky, da un dipendente di una banca, la Old national bank, che ha aperto il fuoco contro i clienti e ha trasmesso l’attacco in streaming su Instagram. Le vittime avevano un’età compresa tra i 40 e i 64 anni. La polizia è intervenuta e ha ucciso l’uomo.

Ucraina

Non ci sono piani per una tregua in Ucraina in vista della Pasqua ortodossa del 16 aprile, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Secondo quanto dichiarato dal governo filorusso della regione di Donetsk, al momento i russi controllano il 75 per cento della città assediata di Bakhmut, ma nel frattempo sarebbero arrivati altri aiuti militari tedeschi a Kiev.

Taiwan

Per la prima volta, le esercitazioni militari cinesi, durante le quali la marina ha circondato l’isola di Taiwan, hanno coinvolto il 10 aprile anche una portaerei, sulla quale sono atterrati quattro aerei da combattimento J-15. Nel mar Cinese meridionale è arrivata anche una nave da guerra statunitense, la Uss Milius, vicino alle isole Spratly. Nel frattempo, le Filippine e gli Stati Uniti hanno avviato esercitazioni militari congiunte per fare fronte alla minaccia cinese.

Irlanda-Irlanda del Nord

Comincia l’11 aprile il viaggio del presidente statunitense Joe Biden (di origini irlandesi) in Irlanda del Nord e in Repubblica d’Irlanda. Il giorno prima, il 10 aprile, venticinquesimo anniversario degli accordi del Venerdì Santo del 1998 ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante una parata di repubblicani dissidenti a Derry.

Israele

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso in tv il 10 aprile ha annunciato di aver riconfermato nel suo incarico il ministro della difesa Yoav Gallant, destituito a fine marzo dopo che aveva proposto di sospendere la contestata riforma della giustizia voluta dal governo. L’annuncio della destituzione di Gallant aveva provocato due giorni di proteste e uno sciopero generale in tutto il paese.

Cina

Xu Zhiyong e Ding Jiaxi, due attivisti cinesi per i diritti umani, il 10 aprile sono stati condannati rispettivamente a 14 e 12 anni di carcere con l’accusa di sovversione. Il processo contro Xu e Ding, avvenuto a porte chiuse, si era tenuto nel giugno del 2022 ed era stato definito “una farsa crudele” da un portavoce dell’ong Human rights watch. La notizia della loro condanna è stata diffusa da Luo Shengchun, moglie di Ding, che vive negli Stati Uniti.

Burkina Faso

Quarantaquattro civili sono stati uccisi da “gruppi terroristici armati” in due villaggi nel nordest del Burkina Faso, vicino al confine con il Niger. Il bilancio provvisorio di “questo attacco spregevole e barbaro” che ha preso di mira i villaggi di Kourakou e Tondobi nella notte del 6 aprile “è di 44 civili uccisi e altri feriti”, ha affermato Rodolphe Sorgho, governatore della regione del Sahel. Da sette anni, il paese subisce attacchi terroristici compiuti da gruppi jihadisti legati ad Al Qaeda e al gruppo Stato islamico.