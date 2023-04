Birmania

L’11 aprile decine di persone sono morte in un raid condotto dall’aviazione birmana nel villaggio di Pazi Gyi, nella regione settentrionale di Sagaing. Secondo fonti locali, il bilancio è di almeno ottanta vittime, tra cui molti bambini. Un portavoce della giunta militare al potere, Zaw Min Tun, ha confermato il raid a Pazi Gyi, affermando che “era in corso l’inaugurazione di un centro di reclutamento di una milizia locale”.

Turchia

Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha lanciato l’11 aprile ad Ankara la sua campagna elettorale per le elezioni presidenziali e legislative del 14 maggio. La popolarità di Erdoğan, al potere dal 2003, è in calo a causa di un’inflazione superiore al 50 per cento e delle conseguenze del terremoto devastante del 6 febbraio. Sarà sfidato da Kemal Kılıçdaroğlu, candidato di un’alleanza formata da sei partiti d’opposizione.

Tunisia

L’11 aprile la polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere un centinaio di richiedenti asilo e migranti provenienti dall’Africa subsahariana che erano accampati da settimane davanti alla sede dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur) a Tunisi. La maggior parte dei richiedenti asilo e dei migranti chiede di essere rimpatriata o di trasferirsi in paesi terzi.

Etiopia

Scontri tra manifestanti e forze di sicurezza sono stati segnalati l’11 aprile in varie località della regione Amhara, nel nord del paese. Gli abitanti protestano da giorni contro un progetto del governo centrale di sciogliere una forza paramilitare regionale. Il 9 aprile erano rimasti uccisi due impiegati di un’organizzazione umanitaria.

Cuba

La banca centrale ha autorizzato nuovamente l’11 aprile i depositi in contanti in dollari statunitensi, sospesi dal giugno 2021 in risposta all’embargo di Washington. La decisione è stata presa per favorire l’economia e in particolare il settore turistico, che si stanno risollevando dopo le difficoltà legate alla pandemia di covid-19.

Economia

L’11 aprile il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha abbassato leggermente al 2,8 per cento le previsioni di crescita economica mondiale per il 2023, precisando che le principali regioni economiche dovrebbero riuscire a evitare una recessione. Nell’eurozona è prevista una crescita dello 0,8 per cento, con solo la Germania in recessione (meno 0,1 per cento).