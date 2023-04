Una settimana in Europa

La diplomazia europea cerca un rapporto costruttivo con la Cina. E poi: vantaggi e svantaggi della settimana lavorativa di quattro giorni; l’economia circolare dei vestiti: stilisti e artisti del Ghana riciclano e riusano gli abiti dismessi provenienti dall’Europa. Il notiziario video di Arte sulla vita dei cittadini europei.

Taiwan

Prove generali d’invasione

Le esercitazioni militari cinesi di fronte all’isola sono state imponenti. Ma Pechino vuole davvero un conflitto?

Ucraina

La guerra è cruciale nei rapporti tra Europa e Cina

Il presidente cinese Xi Jinping è tornato sulla necessità di un piano di pace, ma senza prendere le distanze da Mosca.

Scuola

Come superare la misoginia

Andrew Tate è un ex campione di kickboxing famoso per i video pieni di messaggi misogini e violenti.

Tecnologia

Pechino cerca di controllare anche l’intelligenza artificiale

La Cina è stata colta di sorpresa dalla comparsa di ChatGpt, e ha subito cercato di mettersi al passo con gli Stati Uniti.

Fotografia

Cambiare l’immutabile

Letizia è un libro in cui Franco Zecchin ha raccolto una quarantina di immagini che ritraggono Letizia Battaglia, la fotografa, attivista e politica, a un anno dalla sua morte.