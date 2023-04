Russia In compagnia degli orsi Non ci sono più pesci nei fiumi e gli orsi affamati si spingono sempre più spesso nei centri abitati.

Migranti Verso la fine della protezione speciale Le modifiche introdotte dalla maggioranza al decreto Cutro rischiano di stravolgere il sistema di accoglienza e di asilo per i migranti in Italia.

Scienza La carne sintetica in Italia non esiste Il governo ha adottato una misura per difendere la salute dei cittadini. Ma l’allarme sembra ingiustificato perché al momento la vendita di questo tipo di alimenti non è permessa.

In copertina

L’autostrada degli uccelli

La copertina del prossimo numero di Internazionale Kids è sugli uccelli e le rotte migratorie. In particolare la rotta atlantica, che parte dalla Groenlandia e finisce ai Caraibi. È chiamata anche “rotta del marinaio”, perché passa sull’oceano, e ogni anno è percorsa da miliardi di uccelli in cerca di cibo e di un posto dove fare il nido. La cosa incredibile è la loro capacità di orientarsi e di percorrere migliaia di chilometri senza fermarsi. L’articolo è uscito negli Stati Uniti sul giornale per bambini Muse. La copertina è dello street artist, muralista e illustratore italiano Hitnes.

Economia

Vestiti in fumo

Comprare vestiti che costano pochissimo sembra un vero affare, ma non sempre è così.

Scienza

Viva la pigrizia

Niente compiti, stanza in ordine o sport. La chiave per la felicità è il dolce far niente.

Sport

La corsa nel fango

La Parigi–Roubaix è una corsa di ciclismo durissima.

Fumetti

Moon kids

Alle prese con un’emergenza spaziale.

Lost in scroll

Perché passiamo troppo tempo davanti allo schermo.

In un forno di Atene

Storie di feta e di ciambelle.

Domande incrociate

Che fare quando tra fratelli si smette di giocare.

Rispondono Arturo (12 anni) e Claudio (47 anni).

Confronto

Il punto esclamativo è necessario?

Alcuni scrittori lo vorrebbero eliminare!