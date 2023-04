Sudan

Il 20 aprile il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha lanciato un appello per una tregua di almeno tre giorni in occasione della festività dell’Eid al Fitr, che segna la fine del mese del Ramadan. Il bilancio dei combattimenti tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di sostegno rapido (Fsr), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti, è salito a 330 morti e 3.300 feriti. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, tra le diecimila e le ventimila persone hanno raggiunto il Ciad per sfuggire alle violenze.

Ucraina-Russia

Il 20 aprile il ministero della difesa russo ha annunciato che un’esplosione avvenuta a Belgorod, una città russa vicino al confine ucraino, è stata causata dalla caduta accidentale di una bomba da un cacciabombardiere russo Sukhoi Su-34. L’esplosione ha prodotto un enorme cratere nel centro della città e causato il ferimento di due donne.

Stati Uniti

Il missile gigante Starship, sviluppato dall’azienda SpaceX per future missioni verso la Luna e Marte, è esploso in volo il 20 aprile pochi minuti dopo un primo lancio di prova dal sito di Boca Chica, nel Texas. Il missile è stato fatto esplodere per motivi di sicurezza in seguito alla mancata separazione del primo stadio del lanciatore. Il fondatore di SpaceX Elon Musk ha comunque definito il test un successo.

Colombia

Il 20 aprile almeno tre minatori sono morti a causa di un’esplosione avvenuta in una miniera di carbone a Cucunubá, nel dipartimento centrale di Cundinamarca. Altri quattro risultano dispersi. Secondo le autorità locali, l’incidente è avvenuto in un tunnel che collega le miniere di El Roble ed El Manto.

India

Il 20 aprile un tribunale di Ahmedabad, nello stato occidentale del Gujarat, ha assolto sessantotto persone, tra cui l’ex ministra Maya Kodnani, accusate di essere coinvolte nell’uccisione di undici musulmani durante le violenze religiose del 2002. Le violenze nel Gujarat, innescate dalla morte di 59 pellegrini indù nell’incendio di un treno, causarono più di mille vittime, in maggioranza di religione musulmana.

Kazakistan

La procura della regione del Kazakistan Settentrionale ha annunciato il 20 aprile l’arresto di tre persone accusate di separatismo. Il mese scorso i servizi di sicurezza kazachi avevano aperto un’inchiesta dopo la pubblicazione di un video in cui una ventina di persone proclamavano la creazione di un Consiglio popolare dei lavoratori di Petropavl fedele all’Unione Sovietica. Petropavl, il capoluogo del Kazakistan Settentrionale, ha circa duecentomila abitanti, in maggioranza di etnia russa.