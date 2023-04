Sudan

Il 23 aprile gli stati occidentali e quelli arabi hanno accelerato le operazioni di evacuazione dei loro diplomatici e altri cittadini dal paese. Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha affermato che più di mille cittadini europei hanno già lasciato il paese. Il bilancio di nove giorni di combattimenti tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Fsr), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, è salito a 420 morti e 3.700 feriti.

Kenya

Il 23 aprile la procura che sta indagando sulla morte di decine di fedeli di una setta ha annunciato il ritrovamento di altri ventisei corpi vicino a Malindi, che portano il totale a cinquantuno. Makenzie Nthenge, capo della Good news international church arrestato il 15 aprile, aveva invitato i fedeli a un digiuno a tempo indeterminato “per incontrare Gesù”.

India

Il predicatore radicale sikh Amritpal Singh è stato arrestato il 23 aprile ad Amritsar, nello stato nordoccidentale del Punjab, dopo più di un mese di latitanza. A febbraio Singh, che punta alla creazione di uno stato sikh chiamato Khalistan, aveva attaccato con i suoi sostenitori un commissariato di polizia per chiedere il rilascio di un detenuto.

Messico

Il 23 aprile una carovana composta da circa tremila migranti è partita da Tapachula, nel sud del paese, per una marcia di protesta che dovrebbe concludersi a Città del Messico tra una decina di giorni. I partecipanti chiedono la chiusura dei centri di detenzione per migranti. Il mese scorso quaranta migranti erano morti nell’incendio divampato in un centro di detenzione a Ciudad Juárez.

Spagna

Il 24 aprile è prevista l’esumazione del corpo di José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), fondatore della Falange española, un movimento politico d’ispirazione fascista considerato uno dei pilastri del franchismo. Il corpo di Primo de Rivera sarà trasferito dal mausoleo della Valle dei caduti, alle porte di Madrid, al cimitero di San Isidro. Il mausoleo, da cui tre anni fa era stato trasferito anche il corpo del dittatore Francisco Franco, diventerà un luogo della memoria.

Inquinamento

Secondo un rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) pubblicato il 24 aprile, l’inquinamento atmosferico causa ogni anno la morte di 1.200 bambini e adolescenti in Europa. Lo smog aumenta anche in modo significativo il rischio che i minorenni contraggano gravi malattie una volta adulti. Le regioni più a rischio sono l’Europa centrale e orientale, e la pianura padana, in Italia.