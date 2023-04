Stati Uniti

Il 25 aprile il presidente Joe Biden ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. In un videomessaggio di poco più di tre minuti Biden, 80 anni, ha chiesto agli elettori di concedergli più tempo per finire il lavoro cominciato nel gennaio 2021. Sarà nuovamente affiancato dalla vicepresidente Kamala Harris.

Afghanistan

John Kirby, portavoce del consiglio di sicurezza nazionale del governo statunitense, ha annunciato il 25 aprile che il pianificatore dell’attentato suicida all’aeroporto di Kabul nell’agosto 2021, in cui morirono 173 persone, è stato ucciso dai taliban. Si tratta di uno dei leader del gruppo Stato islamico nel paese, ma l’identità e le circostanze della morte non sono state rivelate.

Singapore

Il 26 aprile è stata eseguita tramite impiccagione la condanna a morte di Tangaraju Suppiah, un uomo di 46 anni accusato di aver spacciato un chilo di marijuana. Il giorno prima le Nazioni Unite avevano lanciato un appello alla clemenza. L’esecuzione di Suppiah è la dodicesima nella città stato dal marzo 2022.

Turchia

Il 25 aprile la polizia ha arrestato 126 persone accusate di essere legate ai ribelli del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel corso di una vasta operazione antiterrorismo. Secondo l’emittente pubblica Trt, le persone arrestate sono accusate di aver finanziato il Pkk o di essere coinvolte in attività di reclutamento. Il partito filocurdo Hdp ha accusato il governo di voler condizionare le elezioni presidenziali e legislative del 14 maggio.

Sudan

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha affermato il 25 aprile che fino a 270mila persone potrebbero raggiungere il Ciad e il Sud Sudan per sfuggire alle violenze. Nel paese è attualmente in corso una tregua di settantadue ore tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo. Il bilancio provvisorio dei combattimenti è di 459 vittime e più di quattromila feriti.

Kenya

Il 25 aprile la procura che sta indagando sulla morte dei fedeli di una setta ha annunciato il ritrovamento di altri diciassette corpi vicino a Malindi, che portano il totale a novanta. Makenzie Nthenge, capo della Good news international church, arrestato il 15 aprile, aveva invitato i fedeli a un digiuno a tempo indeterminato “per incontrare Gesù”.

Spazio

Il 26 aprile l’azienda privata giapponese iSpace ha annunciato che il lander Hakuto-R si è schiantato in fase di atterraggio sulla Luna. Il lander trasportava alcuni rover, tra cui uno realizzato negli Emirati Arabi Uniti. L’azienda iSpace, che puntava a diventare la prima a portare un lander sulla Luna, ha annunciato che farà un nuovo tentativo nel 2024.