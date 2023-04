Ucraina

Il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj per la prima volta da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022. Pechino ha affermato di voler mandare a Kiev un mediatore per trovare un “accordo politico” con Mosca. La telefonata tra i due leader è durata quasi un’ora ed è stata “lunga e significativa”, secondo il presidente ucraino.

Stati Uniti-Corea del Sud

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol hanno raggiunto un nuovo accordo sul nucleare che prevede l’invio di un sottomarino nucleare statunitense in Corea del Sud, come deterrente agli attacchi della Corea del Nord. In cambio, Seoul ha accettato di fermare il suo programma di sviluppo di armi nucleari.

Sudan

Secondo l’organizzazione mondiale della sanità, il 60 per cento delle infrastrutture sanitarie a Khartoum è chiuso da quando sono cominciati gli scontri tra militari il 15 aprile. Nel paese dal 25 aprile è in corso una tregua di settantadue ore tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo. Ma i combattimenti proseguono e il bilancio provvisorio è di 459 vittime e più di quattromila feriti.

Brasile

L’ex presidente Jair Bolsonaro, il 26 aprile è stato interrogato dalla polizia federale nell’ambito di un’indagine sul tentativo di colpo di stato dello scorso gennaio a Brasília. L’interrogatorio è durato più di due ore e l’ex presidente ha sostenuto di avere condiviso sui social network “per errore” il video in cui accusava di frode le autorità brasiliane per aver decretato la sua sconfitta alle elezioni.

Libia

Il 26 aprile l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha denunciato che un’imbarcazione che trasportava almeno 60 persone partite da Garaboulli, in Libia, è affondata al largo della costa libica: ne sono annegate 55 e diverse altre risultano disperse. Cinque persone sono sopravvissute al naufragio e sono state riportate a terra dalla guardia costiera libica. Dall’inizio dell’anno almeno 537 persone sono morte o disperse nel Mediterraneo.

Unione europea

La Commissione europea ha presentato il 26 aprile la proposta di riforma del patto di stabilità e crescita secondo cui gli stati con debito elevato devono concordare dei piani per una sua “graduale e realistica” riduzione. I piani, della durata di quattro anni (estendibile a sette), devono garantire un taglio annuo del deficit dello 0,5 per cento. Per chi sfora questa soglia, scatta in automatico una procedura d’infrazione per deficit eccessivo.

Vaticano

Papa Francesco ha stabilito il 26 aprile che anche le donne avranno il diritto di voto nella prossima assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi. Fino a oggi avevano diritto di voto solo gli uomini. Il Vaticano ha pubblicato le modifiche, che sottolineano la visione di Bergoglio che attribuisce ai laici un ruolo maggiore nelle questioni ecclesiastiche.