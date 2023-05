Poesia In memoria di Marielle Franco Tre poesie per ricordare l’attivista uccisa nel 2018.

Letteratura Scrivere per la città Alla scoperta delle vie, dei quartieri e dei luoghi che hanno segnato e ispirato i romanzi e i racconti di Machado de Assis, Clarice Lispector, João do Rio, Carlos Drummond de Andrade e Nelson Rodrigues.

Arte Opere nascoste nella foresta Le sculture nel parco nazionale di Tijuca sono in armonia con una vegetazione esuberante.

Rio De Janeiro Il nuovo numero di Internazionale extra in edicola dal 9 maggio è dedicato alla grande metropoli brasiliana. Centotrenta pagine alla scoperta della “città meravigliosa” attraverso la stampa brasiliana e internazionale. La vita quotidiana, l’attivismo, la musica, i mercati, il calcio, e poi l’arte contemporanea, la letteratura, la grande architettura modernista nascosta nelle foreste e la sopravvivenza delle tradizioni degli afrodiscendenti. Il Brasile è un paese-continente ricco di diversità e Rio de Janeiro è una città-mondo che, come dice il cantautore Caetano Veloso, è il Brasile stesso.

Video

La guerra cambia con droni e robot

L’uso di droni da combattimento, senza equipaggio, è diventato comune sui campi di battaglia. Mosca se ne è servita per terrorizzare i civili in Ucraina, e Kiev per attaccare le truppe russe. Ma ci sono molti altri “robot killer” impiegati dagli eserciti. Il loro uso, grazie ai progressi della robotica mobile e all’intelligenza artificiale, sta cambiando la guerra moderna. Il video del Guardian.

Musica

Cristo si è fermato in Texas

Un album di culto che racconta l’apocalisse tra muri di chitarre elettriche e squarci di paradiso.

Sudan

Da Khartoum al Darfur

Ritorna lo spettro dei massacri degli anni duemila.

Scienza

Salvarci la pelle

Le rughe potrebbero essere non solo un sintomo ma anche un fattore di invecchiamento per il corpo e il cervello.

Europa settegiorni

Salvare il clima e gli animali

Reportage da Berlino con gli attivisti di Ultima generazione.