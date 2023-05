Serbia

A Belgrado il 3 maggio un ragazzo di tredici anni ha aperto il fuoco uccidendo otto compagni di scuola e una guardia giurata e ferendo altre sei persone. Per sparare ha usato le armi del padre. Non sono ancora chiari i motivi dell’attacco.

Russia

Le autorità hanno detto di aver sventato un attacco al Cremlino con l’uso di droni nella notte tra il 2 e il 3 maggio: l’obiettivo sarebbe stato il presidente Vladimir Putin, che però non si trovava nell’edificio. Per Mosca si tratta di un attentato terroristico pianificato da Kiev, ma l’Ucraina ha negato qualsiasi responsabilità.

Stati Uniti

Il 4 maggio la Federal reserve, la banca centrale statunitense, ha annunciato un altro aumento dei tassi di interesse di 25 punti base (0,25 per cento), portandoli tra il 5 e il 5,25 per cento. È il decimo aumento consecutivo, in linea con quello deciso a febbraio, il più alto degli ultimi sedici anni.

Bielorussia

Un tribunale il 3 maggio ha condannato il blogger Roman Protasevič a otto anni di carcere, ritenendolo colpevole di “aver organizzato rivolte di massa, di aver incitato pubblicamente ad atti di terrorismo, di aver guidato un gruppo estremista e di aver diffamato il presidente della Bielorussia”, Aleksandr Lukašenko. Protasevič, 27 anni, gestiva un canale Telegram ritenuto fondamentale per la circolazione delle notizie in un paese in cui non esiste libertà di stampa.

Iran-Siria

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi il 3 maggio è andato per la prima volta in Siria dall’inizio della guerra civile del 2011. La visita punta a estendere l’influenza di Teheran nel paese e rafforzare un’intesa in chiave economica e contro Israele, nel momento in cui alcuni paesi del Golfo si stanno riavvicinando al regime di Damasco.

Palestina

L’esercito israeliano il 4 maggio ha ucciso almeno tre palestinesi e ne ha feriti altri quattro durante un raid nella città settentrionale di Nablus. L’esercito e l’intelligence israeliana hanno dichiarato che due degli uomini uccisi erano responsabili di una sparatoria avvenuta il 7 aprile a nord di Gerico, in cui due sorelle di una famiglia di coloni sono morte.

Mali

Il governo tedesco il 3 maggio ha approvato il ritiro entro il maggio 2024 delle sue truppe impegnate nella missione delle Nazioni Unite in Mali a causa delle tensioni con la giunta al potere. I soldati tedeschi lasceranno gradualmente il paese nei prossimi dodici mesi. Berlino ritiene che non ci siano più le condizioni di sicurezza per continuare a partecipare alla missione, a cui la Germania ha contribuito dal 2013.