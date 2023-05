Serbia

La sera del 4 maggio un uomo ha aperto il fuoco con un fucile automatico in tre villaggi vicino a Mladenovac, nel centro del paese, causando otto morti e quattordici feriti, prima di allontanarsi con la sua automobile. L’autore della strage, un ventunenne, è stato poi arrestato poche ore dopo. Il 3 maggio un ragazzo di tredici anni aveva aperto il fuoco in una scuola di Belgrado uccidendo otto alunni e una guardia giurata.

Ucraina-Russia

Il 4 maggio l’aviazione ucraina ha affermato di aver dovuto abbattere nella capitale Kiev un drone sfuggito al suo controllo in seguito a un problema tecnico. Poche ore prima le autorità russe della penisola della Crimea, annessa nel 2014, avevano annunciato l’abbattimento di un drone ucraino vicino a una base aerea a Sebastopoli. Intanto, nel corso di una visita alla Corte penale internazionale dell’Aja, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto la creazione di un tribunale internazionale speciale per punire il crimine d’aggressione.

Unione europea

La Banca centrale europea (Bce) ha alzato il 4 maggio i tassi d’interesse di 25 punti base per contrastare l’inflazione, che ad aprile è risalita al 7 per cento dopo alcuni mesi di calo. Il tasso sulle operazioni principali passa così al 3,75 per cento, il valore più alto dal 2008. Si tratta del settimo rialzo consecutivo dei tassi dal luglio 2022.

Stati Uniti

Il 4 maggio quattro membri del gruppo di estrema destra Proud boys, tra cui il leader Enrique Tarrio, sono stati riconosciuti colpevoli di “sedizione”, un capo d’imputazione molto raro, per l’assalto al congresso del 6 gennaio 2021. Rischiano una condanna a vent’anni di prigione.

Pakistan

Cinque insegnanti e due operai sono rimasti uccisi il 4 maggio nell’attacco condotto da un commando armato in una scuola del distretto di Kurram, nel nordovest del paese. Secondo la polizia, l’attacco è legato alle recenti tensioni religiose tra musulmani sunniti e sciiti. Sarebbe stato infatti condotto per vendicare la recente uccisione di un sunnita.

Laos

Il 4 maggio l’ong Human rights watch ha chiarito che un attivista di cui aveva annunciato la morte, Anousa Luangsuphom, è in realtà sopravvissuto al tentativo di omicidio ed è attualmente ricoverato in un ospedale della capitale Vientiane. In un primo momento i familiari avevano detto che era morto per evitare che fosse preso nuovamente di mira. Luangsuphom, 25 anni, che dirige una pagina Facebook critica nei confronti delle autorità comuniste del paese, è stato ferito il 29 aprile in un locale pubblico di Vientiane.