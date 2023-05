Ucraina-Russia

Il 7 maggio il gruppo paramilitare russo Wagner ha annunciato che resterà a Bakhmut, nella regione orientale ucraina di Donetsk, dopo che Mosca ha promesso di fornire più munizioni. Pochi giorni prima Evgenij Prigožin, capo del gruppo Wagner, aveva minacciato il ritiro. Intanto, nella notte tra il 7 e l’8 maggio cinque persone sono rimaste ferite nella capitale Kiev in un attacco condotto da Mosca con i droni.

Cile

Il Partito repubblicano (estrema destra) ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti nelle elezioni del 7 maggio per un consiglio costituzionale che avrà il compito di scrivere una nuova costituzione. Il Partito repubblicano, contrario a sostituire la costituzione dell’epoca della dittatura di Augusto Pinochet, ha ottenuto il 35 per cento dei voti, contro il 27 per cento della coalizione di sinistra che sostiene il presidente Gabriel Boric e il 21 per cento della destra tradizionale. Un primo progetto di riforma della costituzione era stato respinto tramite referendum nel 2022.

Perù

Le autorità locali hanno annunciato il 7 maggio che ventisette operai sono morti nell’incendio divampato in una miniera d’oro nella regione meridionale di Arequipa. L’incendio, causato da un cortocircuito, si è sviluppato in una galleria della miniera La Esperanza, a un centinaio di metri di profondità.

Stati Uniti

Il 7 maggio la polizia ha identificato l’autore della strage del giorno prima in un centro commerciale a Dallas, nel Texas, in cui sono morte otto persone. Si tratta di Mauricio Garcia, un uomo di 33 anni con probabili simpatie di estrema destra, ucciso da alcuni poliziotti presenti. Il presidente Joe Biden ha parlato di “atto insensato di violenza” e ha chiesto al congresso di vietare i fucili d’assalto.

India

Il 7 maggio l’esercito ha affermato che almeno 23mila persone sono in fuga dalle violenze etniche scoppiate negli ultimi giorni nello stato del Manipur, nel nordest del paese. Il 3 maggio una marcia di protesta organizzata da alcuni gruppi tribali era degenerata in una serie di scontri, in cui sono morte almeno 54 persone. I dimostranti contestano un sistema di quote nella pubblica amministrazione che favorirebbe la comunità dei meitei, maggioritaria nel Manipur.

Siria

I ministri degli esteri della Lega araba hanno approvato all’unanimità il 7 maggio, nel corso di una riunione al Cairo, in Egitto, il reintegro della Siria nell’organizzazione. Damasco era stata esclusa nel 2011 in seguito alla repressione di un ampio movimento di protesta alle origini del conflitto ancora in corso. Il reintegro del paese è stato favorito dal recente riavvicinamento tra l’Arabia Saudita e l’Iran.

Nigeria

Il 7 maggio la polizia ha annunciato di aver liberato 58 persone tenute in ostaggio da un gruppo di banditi nello stato di Kogi, nel sud del paese. Un ostaggio è rimasto ucciso nel corso dell’operazione, condotta nella foresta Udulu. I rapimenti collettivi per chiedere un riscatto sono molto comuni in alcuni stati del centro e del nordovest del paese.