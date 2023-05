Striscia di Gaza

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio una serie di attacchi aerei israeliani ha ucciso 13 palestinesi e ne ha feriti più di venti: tra i morti ci sono tre leader della Jihad islamica, un gruppo armato che opera soprattutto nella Striscia di Gaza ed è ritenuto un’organizzazione terroristica da alcuni paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti.

Ucraina

Le autorità militari affermano che nella notte tra l’8 e il 9 maggio le difese aeree hanno abbattuto quindici missili russi lanciati durante la notte contro la capitale, Kiev. Non sono state segnalate vittime dall’attacco. I nuovi attacchi missilistici sono arrivati ​​a poche ore dal giorno della vittoria, in cui dall’epoca sovietica si celebra la resa della Germania nazista. Intanto il presidente Volodymyr Zelenskyj ha firmato un decreto che stabilisce che il 9 maggio in Ucraina si celebri la Festa dell’Europa, rinunciando alla tradizione sovietica.

Birmania

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha condannato l’8 maggio l’attacco avvenuto in Birmania contro un convoglio dell’Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean) che stava consegnando aiuti umanitari insieme a personale diplomatico. La condanna, condivisa da Singapore, è avvenuta nel corso della quarantaduesima edizione del summit dei capi di stato e di governo dell’Asean, nella quale si discuterà della crisi birmana ma anche degli sviluppi geopolitici e della crescita economica della regione.

Canada

Due giorni dopo aver dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi boschivi, l’8 maggio la provincia canadese di Alberta ha chiesto aiuto al governo federale definendo i roghi “senza precedenti”. Decine di migliaia di persone sono state sfollate, quasi 400mila ettari di terreno sono andati a fuoco e gli impianti petroliferi chiusi.

Stati Uniti

Il presidente Joe Biden incontrerà Kevin McCarthy, il presidente della camera dei rappresentanti, insieme ad altri leader democratici e repubblicani il 9 maggio. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione allo sforamento del tetto del debito, che potrebbe portare il paese al default entro la fine di maggio.

Repubblica Democratica del Congo

Dopo le piogge torrenziali che hanno sommerso diversi villaggi nel territorio di Kalehe, nel Sud Kivu, più di duecento corpi sarebbero stati seppelliti in una o più fosse comuni, avvolti in sacchi o teli. Un trattamento ritenuto scandaloso dalla popolazione locale e dall’opposizione che accusa il governo di incuria.

Uzbekistan

Il presidente Shavkat Mirziyoyev ha indetto le elezioni anticipate a luglio. L’annuncio arriva a una settimana dai risultati di un referendum costituzionale che estende la durata della sua carica da cinque a sette anni e consente a Mirziyoyev di candidarsi per altri due mandati.