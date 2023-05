Stati Uniti

Il 9 maggio un tribunale civile di New York ha riconosciuto l’ex presidente Donald Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione nei confronti dell’ex giornalista E. Jean Carroll. L’aggressione fu compiuta nel 1996 nel camerino di un grande magazzino. Trump, che ha definito la sentenza “una vergogna”, dovrà versare a Carroll cinque milioni di dollari di risarcimento.

Cina-Canada

Il 9 maggio il ministero degli esteri cinese ha ordinato alla console canadese a Shanghai, Jennifer Lynn Lalonde, di lasciare il paese entro il 13 maggio, e ha invitato Ottawa a “mettere fine alle provocazioni ingiustificate”. Si tratta di una misura di ritorsione dopo che il governo canadese aveva espulso il diplomatico cinese Zhao Wei, accusato di aver cercato d’intimidire un deputato conservatore, Michael Chong, per le sue critiche a Pechino.

Pakistan

L’ex primo ministro Imran Khan è stato arrestato il 9 maggio dopo essersi presentato a un tribunale della capitale Islamabad per rispondere di un’accusa di corruzione. Dopo l’arresto i sostenitori di Khan si sono scontrati con la polizia in varie città del paese, tra cui Islamabad, Karachi, Lahore e Quetta, e due persone sono morte. Khan, destituito nell’aprile scorso in seguito a una mozione di sfiducia ma ancora molto popolare nel paese, sostiene di essere vittima di una persecuzione politica.

Israele-Palestina

Il 9 maggio due palestinesi di 24 e 19 anni sono stati uccisi dall’esercito israeliano nel corso di un’operazione a Qabatiya, nel nord della Cisgiordania. Poche ore prima tredici palestinesi, fra cui tre leader della Jihad islamica, erano rimasti uccisi in una serie di raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza.

Ucraina-Russia

Il 9 maggio un giornalista francese dell’Agence France Presse (Afp), Arman Soldin, è morto dopo essere stato colpito da un razzo russo vicino alla città sotto assedio di Bakhmut, nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto all’Unione europea di avviare al più presto i negoziati per l’adesione dell’Ucraina.

Sudan

Le Nazioni Unite hanno affermato il 9 maggio che i combattimenti tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, hanno causato più di 700mila profughi interni, che si aggiungono alle più di 150mila persone fuggite nei paesi vicini. Il dato sui profughi interni è più che raddoppiato nell’ultima settimana.

Tunisia

Il 9 maggio un poliziotto ha aperto il fuoco contro i partecipanti a un pellegrinaggio ebraico vicino alla sinagoga della Ghriba, sull’isola di Gerba, uccidendone due. Prima di essere abbattuto l’uomo ha ucciso anche due suoi colleghi. Nel 2002 la sinagoga, la più antica dell’Africa, era stata teatro di un attentato suicida in cui erano morte ventuno persone.