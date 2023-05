Striscia di Gaza-Israele

Il 10 maggio più di cinquecento razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro Israele, che ha condotto una serie di attacchi aerei contro 130 obiettivi militari. Il bilancio dei combattimenti è già di 24 palestinesi uccisi, tra cui un comandante della Jihad islamica palestinese.

Pakistan

Dal 10 maggio quasi mille manifestanti sono stati arrestati e otto sono morti nella regione del Punjab, durante le proteste scoppiate in tutto il Pakistan dopo l’arresto dell’ex premier Imran Khan. Il leader politico si è dichiarato non colpevole dell’accusa di corruzione nella prima udienza del processo a suo carico.

Giappone

L’11 maggio si apre a Niigata il G7 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. La diversificazione delle catene di approvvigionamento e il superamento del tetto del debito negli Stati Uniti sono i due temi al centro del vertice, insieme ai problemi del debito delle nazioni emergenti, al rallentamento dell’economia globale e all’inflazione.

Stati Uniti

Più di diecimila migranti sono stati arrestati al confine tra Stati Uniti e Messico negli ultimi giorni. A El Paso, in Texas, diverse migliaia di persone si sono accampate intorno a una chiesa nel centro della città. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che il confine sarà “caotico per un po’ di tempo” in vista della sospensione, l’11 maggio, della misura “titolo 42”. Applicato per la prima volta nel 2020, in seguito alla pandemia di covid-19, il titolo 42 consente alle autorità statunitensi di espellere rapidamente i richiedenti asilo che tentano di attraversare il confine dal Messico.

Hong Kong

Il governo ha approvato una legge che vieta agli avvocati stranieri di lavorare su casi di sicurezza nazionale, in modo da impedire a un avvocato britannico di difendere il magnate dei mezzi d’informazione e attivista Jimmy Lai. La norma è stata approvata all’unanimità dal consiglio legislativo l’11 maggio.

Ruanda

Philippe Hategekimana, un ex militare ruandese di 66 anni, naturalizzato francese nel 2005, sarà processato da un tribunale francese per genocidio e crimini contro l’umanità. È accusato di aver assassinato decine di tutsi e di aver ordinato l’attacco ai profughi tutsi a Nyabubare, in cui sono stati uccisi mille civili.

Migranti

Nel 2022 sono state registrate come sfollati interni 71,1 milioni di persone, un aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente. Lo riporta un rapporto congiunto presentato l’11 maggio dall’Internal displacement monitoring center e dal Consiglio norvegese per i rifugiati, secondo cui tra le cause ci sono gli esodi di massa in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e le catastrofiche inondazioni in Pakistan.