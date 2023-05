Stati Uniti-Messico

A mezzanotte dell’11 maggio è scaduta una misura anticovid introdotta dall’amministrazione Trump, chiamata Title 42, che consentiva l’espulsione immediata dei migranti che oltrepassavano le frontiere terrestri degli Stati Uniti. Secondo alcune stime, circa 60mila migranti che si trovano attualmente alla frontiera messicana potrebbero entrare negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Il segretario alla sicurezza interna statunitense Alejandro Mayorkas ha affermato che la frontiera non è aperta e che chi entra illegalmente nel paese sarà espulso. Il giorno prima il presidente Joe Biden aveva ammesso che “per qualche tempo ci sarà caos al confine”.

Pakistan

L’11 maggio la corte suprema ha invalidato l’arresto dell’ex primo ministro Imran Khan, che ha causato scontri violenti in tutto il paese e almeno nove vittime. Oggi, nel corso di una nuova udienza davanti al tribunale di Islamabad che il 9 maggio aveva ordinato il suo arresto per corruzione, Khan chiederà la libertà su cauzione. Destituito nell’aprile scorso in seguito a una mozione di sfiducia, ma ancora molto popolare nel paese, Khan denuncia una persecuzione politica.

Israele-Palestina

Un razzo lanciato l’11 maggio dalla Striscia di Gaza ha ucciso un uomo a Rehovot, nel centro d’Israele. È la prima vittima israeliana da quando il 9 maggio sono riprese le violenze, con lanci di razzi e raid dell’esercito israeliano. Le vittime palestinesi sono invece almeno trenta, tra combattenti e civili. L’Unione europea ha chiesto un cessate il fuoco immediato.

Turchia

L’11 maggio Muharrem İnce, uno dei quattro candidati alle elezioni presidenziali del 14 maggio, ha annunciato il suo ritiro ad appena tre giorni dal voto dopo aver subìto forti pressioni. Il ritiro di İnce, che i sondaggi accreditavano del 2-4 per cento dei voti, potrebbe favorire il candidato d’opposizione Kemal Kılıçdaroğlu, che punta a sconfiggere il presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Sudafrica-Stati Uniti

L’11 maggio l’ambasciatore statunitense a Pretoria, Reuben Brigety, ha accusato il Sudafrica di aver fornito aiuti militari alla Russia, in violazione della sua neutralità riguardo al conflitto in Ucraina. Secondo Brigety, armi e munizioni sono state caricate su un cargo russo che aveva raggiunto Città del Capo nel dicembre scorso. Un portavoce del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha precisato che gli Stati Uniti non hanno fornito alcuna prova, ma ha annunciato l’apertura di un’inchiesta.

Spagna

Il governo ha presentato l’11 maggio un piano da due miliardi di euro per contrastare la grave siccità che ha colpito il paese. Le riserve idriche sono ridotte al 48,9 per cento della loro capacità al livello nazionale (ma al 25 per cento in Catalogna e in Andalusia). Circa i due terzi della cifra saranno destinati a costruire infrastrutture per ridurre le carenze idriche, tra cui impianti di desalinizzazione dell’acqua marina, mentre un terzo andrà agli agricoltori.