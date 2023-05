Turchia

Secondo i risultati parziali delle elezioni presidenziali del 14 maggio, il presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan e il candidato d’opposizione Kemal Kılıçdaroğlu dovranno sfidarsi nel secondo turno previsto il 28 maggio. Con il 95 per cento delle schede scrutinate, Erdoğan ha ottenuto circa il 49 per cento dei voti e Kılıçdaroğlu circa il 45 per cento. L’alleanza che sostiene Erdoğan potrebbe aver mantenuto il controllo del parlamento.

Ucraina-Russia

Il 14 maggio il ministero della difesa ucraino ha affermato di aver ripreso più di dieci postazioni dell’esercito russo alla periferia di Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk. Il 15 maggio il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha incontrato a Londra il primo ministro britannico Rishi Sunak, che si è impegnato a fornire a Kiev centinaia di missili antiaerei e di droni militari. Il giorno prima Zelenskyj aveva incontrato a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz e a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron.

Thailandia

I partiti d’opposizione hanno ottenuto una storica vittoria nelle elezioni legislative del 14 maggio. La formazione Move forward, guidata da Pita Limjaroenrat, ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi (151 su 500), precedendo un’altra formazione d’opposizione, Pheu Thai (141 seggi). Il partito del primo ministro Prayut Chan-O-Cha ha ottenuto appena 36 seggi. I due principali partiti d’opposizione hanno avviato le trattative per formare un governo di coalizione che prenda il posto dei generali, al potere dal colpo di stato del 2014. Ma per controbilanciare l’influenza dei 250 senatori nominati dall’esercito avranno bisogno dell’appoggio di altre formazioni.

Bangladesh-Birmania

Il 14 maggio il ciclone Mocha, accompagnato da venti fino a 250 chilometri all’ora, ha raggiunto le coste del Bangladesh e della Birmania, costringendo centinaia di migliaia di persone a lasciare le loro case. Non è ancora disponibile un bilancio completo delle vittime, ma tre morti sono stati segnalati nello stato Rakhine, nell’ovest della Birmania.

Israele-Palestina

Il 15 maggio un palestinese di 22 anni è rimasto ucciso nel corso di un’operazione dell’esercito israeliano a Nablus, nel nord della Cisgiordania. L’esercito ha affermato di aver reagito a un lancio di pietre avvenuto durante un’operazione per preparare la demolizione della casa dell’autore di un precedente attacco contro cittadini israeliani. Intanto, nella Striscia di Gaza è entrata in vigore una tregua che ha messo fine a cinque giorni di violenze che hanno causato la morte di 34 palestinesi e un israeliano.

Ciad

Il procuratore generale della corte d’appello di N’Djamena, Mahamat el Hadj Abba Nana, ha affermato che undici persone coinvolte in un tentativo di colpo di stato nel dicembre scorso sono state condannate a vent’anni di prigione. Il presidente Mahamat Idriss Déby Itno ha però fatto sapere che concederà la grazia. Lo stesso giorno sono state condannate anche 77 persone arrestate per aver partecipato a una manifestazione antigovernativa il 20 ottobre 2022, ma anche loro riceveranno la grazia presidenziale. La repressione della manifestazione da parte delle forze di sicurezza aveva causato almeno 73 vittime.