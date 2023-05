Ucraina

La Russia ha lanciato un attacco eccezionalmente intenso su Kiev nelle prime ore del 16 maggio, utilizzando droni e probabilmente missili balistici. Tre persone sono rimaste ferite. Secondo il capo delle forze armate ucraine, sei missili ipersonici russi Kinjal e altri missili lanciati contro il paese nella notte sono stati abbattuti.

Cina

John Shing-Wan Leung, 78 anni, un cittadino statunitense con residenza permanente a Hong Kong, il 15 maggio è stato condannato all’ergastolo con l’accusa di spionaggio. Leung è stato arrestato il 15 aprile 2021 dalle autorità dello stato a Suzhou, nella provincia di Jiangsu: la breve dichiarazione non ha fornito dettagli sulle sue accuse.

Palestina

Il presidente Abu Mazen ha esortato le Nazioni Unite a sospendere Israele dall’organizzazione internazionale, a meno che non ponga fine alle aggressioni contro i palestinesi e non attui le risoluzioni dell’Onu che chiedono la creazione di due stati separati e il ritorno dei rifugiati palestinesi. Abu Mazen è intervenuto il 15 maggio alla commemorazione ufficiale della fuga di centinaia di migliaia di palestinesi da quello che oggi è Israele, durante le violenze della spartizione della Palestina, 75 anni fa. Più di 760mila palestinesi fuggirono o furono espulsi dalle loro case nel 1948, quando fu creato Israele, un evento che i palestinesi chiamano Nakba, catastrofe. Abu Mazen ha chiesto perché più di mille risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite riguardanti i palestinesi non sono mai state attuate.

Stati Uniti

Il 15 maggio la Cia ha pubblicato su vari social network un video in cui esorta i cittadini russi delusi dal presidente Vladimir Putin a fornire informazioni sul loro paese. Il video suggerisce che i russi possono agire per migliorare le cose pur rimanendo patriottici. E mostra anche come farlo, utilizzando il browser Tor per accedere al dark web e strumenti per criptare le comunicazioni. La Cia ha dichiarato di sperare di entrare in contatto con persone che lavorano nell’intelligence, nel campo diplomatico, scientifico o tecnologico e di essere interessata a tutti i tipi di informazioni.

Diritti umani

Nel 2022 si sono registrate in tutto il mondo 883 esecuzioni della pena di morte, il numero più alto dal 2017. Lo rende noto Amnesty international, nel suo rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo, che registra esecuzioni in venti paesi, con un aumento del 53 per cento rispetto al 2021. Il notevole incremento, che non tiene conto delle migliaia di condanne a morte presumibilmente eseguite in Cina, dipende dagli stati dell’area Medio Oriente-Nordafrica, il cui totale è salito da 520 nel 2021 a 825 nel 2022.