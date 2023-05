Fotografia L’avventura di Anita Mirko Viglino ha immaginato un viaggio nello spazio come metafora per raccontare la sua storia di padre separato.

Cinema Sette registe in concorso per la Palma d’oro Il Festival di Cannes quest’anno offre più spazio alle donne. Un passo avanti, anche se la strada è ancora lunga.

Ucraina Migliaia di soldati ucraini sono dispersi in guerra Non c’è un numero ufficiale delle vittime e sono almeno settemila i militari scomparsi.

La vita nonostante la guerra L’invasione dell’Ucraina ha lasciato dietro di sé enormi distruzioni, anche nei territori da cui i russi si sono ritirati. Reportage dalle rovine della piccola cittadina di Horenka, a nordovest di Kiev, per raccontare la vita di chi è rimasto nella sua casa. Senza i servizi essenziali, ma con qualche speranza per il futuro e nuovi legami da coltivare. Di Alessandro Tesei e Pierpaolo Mittica.

Casa

Gli alloggi per studenti in mano ai privati

I milioni di euro stanziati dal Pnrr finiranno per alimentare l’emergenza abitativa.

Ambiente

Il granchio alieno invade il Mediterraneo

Cosa fare con le specie esotiche che arrivano nei mari italiani.

Istruzione

La didattica digitale aiuta le piccole scuole

Un istituto in Abruzzo promuove nuove pratiche di inclusione.