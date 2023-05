Russia- Ucraina

La Russia il 17 maggio ha accettato di estendere di altri due mesi l’accordo sul grano con l’Ucraina, raggiunto grazie alla mediazione della Turchia e che ha consentito a Kiev di esportare il grano attraverso il mar Nero. Alti funzionari di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite si erano incontrati a Istanbul la scorsa settimana per discutere dell’accordo sul grano. Intanto è arrivato a Kiev l’inviato speciale cinese Li Hui, in missione per individuare “una soluzione politica” alla crisi.

Giappone

I capi di stato e di governo stanno arrivando a Hiroshima, in Giappone, per partecipare al G7 che comincia il 19 maggio e discutere di come frenare la crescente egemonia di Cina e Russia. L’ex premier britannica Liz Truss in visita a Taiwan ha lanciato un appello per “una Nato economica” che imponga misure concrete per contrastare il crescente autoritarismo di Pechino.

Canada

Il Canada ha lanciato un appello internazionale il 18 maggio per ricevere aiuto contro gli incendi che stanno devastando l’ovest del paese. Finora è stata soprattutto la provincia dell’Alberta, una delle più grandi produttrici di petrolio del mondo, a essere colpita dagli incendi che hanno già distrutto più di mezzo milione di ettari di foreste e praterie, case e attività commerciali.

Stati Uniti

La banca tedesca Deutsche Bank il 17 maggio ha accettato di pagare un risarcimento di 75 milioni di dollari alle persone abusate sessualmente da Jeffrey Epstein, finanziere statunitense arrestato nel luglio del 2019 con l’accusa di sfruttamento sessuale di decine di donne e ragazze minorenni, e morto pochi giorni dopo in carcere, suicidandosi. Il risarcimento è stato deciso per chiudere una causa collettiva intentata contro la banca a New York lo scorso novembre.

Colombia

C’è confusione sul presunto ritrovamento di quattro bambini nella foresta pluviale amazzonica, più di due settimane dopo un incidente aereo in Colombia. Il presidente Gustavo Petro ha affermato che erano stati trovati vivi dopo una “ardua ricerca”. Ma fonti del ministero della difesa hanno detto ai mezzi d’informazione locali di non avere conferme in tal senso. Più di cento militari sono stati impegnati nella ricerca da quando l’aereo è caduto il 1 maggio.

Francia

In vista di un’estate che si preannuncia secca, il 17 maggio l’assemblea nazionale ha presentato il disegno di legge sugli incendi boschivi, che contiene diverse misure per combattere e prevenire gli incendi, tra cui il divieto di fumare in tutti i boschi e le foreste e fino a duecento metri di distanza da queste aree.