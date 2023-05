Giappone

Il 19 maggio, nel corso del vertice del G7 che si è aperto a Hiroshima, il governo statunitense ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia. L’obiettivo è “limitare l’accesso di Mosca a prodotti che potrebbero rafforzare le sue capacità belliche”. Intanto, fonti diplomatiche hanno confermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj raggiungerà il Giappone per partecipare al vertice.

Iran

Il 19 maggio sono state eseguite le condanne a morte di tre uomini coinvolti nell’autunno scorso nelle manifestazioni antigovernative seguite alla morte di Mahsa Jina Amini. Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi e Saeed Yaghoubi erano stati condannati per l’uccisione di tre membri delle forze di sicurezza. Centinaia di persone sono morte nella repressione delle manifestazioni di protesta.

Zimbabwe

Il presidente Emmerson Mnangagwa ha ordinato il 18 maggio la liberazione di 4.270 detenuti, un quinto del totale, per decongestionare le prigioni del paese. Sono stati esclusi dall’amnistia i detenuti condannati per reati violenti, furto, tradimento e minaccia alla sicurezza nazionale.

Repubblica Democratica del Congo

Il 18 maggio alcuni uomini armati hanno attaccato un convoglio nel parco nazionale dei Virunga, nell’est del paese, uccidendo tre guardiani e un tecnico. L’attacco è stato attribuito a una milizia mai-mai. Il parco, il più antico del continente africano, ospita varie specie rare, tra cui i gorilla di montagna.

Burkina Faso-Australia

Il 19 maggio il governo australiano ha annunciato che il gruppo jihadista Al Qaeda ha liberato un suo cittadino, Kenneth Elliott, rapito nel gennaio 2016 in Burkina Faso, vicino al confine con il Niger. Elliott, 88 anni, era stato rapito insieme alla moglie, che era stata rilasciata poche settimane dopo.

Ecuador

La corte costituzionale ha respinto all’unanimità il 18 maggio una serie di ricorsi contro la decisione del presidente conservatore Guillermo Lasso di sciogliere l’assemblea nazionale, annunciata il giorno prima. Il 16 maggio l’assemblea nazionale aveva avviato un processo per la destituzione di Lasso, accusato di peculato per alcuni contratti legati al trasporto del greggio.

Crisi climatica

Secondo uno studio pubblicato il 18 maggio sulla rivista statunitense Science, negli ultimi trent’anni il livello dell’acqua si è ridotto in più di metà dei laghi e delle riserve del mondo a causa della crisi climatica e dei prelievi idrici. I ricercatori hanno analizzato 1.972 bacini in tutto il mondo. Laghi e riserve coprono il 3 per cento della superficie terrestre e contengono l’87 per cento dell’acqua dolce allo stato liquido presente sul pianeta.