Grecia

Il partito conservatore Nuova democrazia, guidato dal primo ministro uscente Kyriakos Mītsotakīs, ha vinto le elezioni legislative del 21 maggio. Nuova democrazia ha ottenuto il 40,8 per cento dei voti, contro il 20 per cento della formazione Syriza (sinistra radicale) e l’11,5 per cento di una coalizione di centrosinistra guidata dal Partito socialista. Dato che Nuova democrazia non ha però ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, Mītsotakīs ha annunciato un nuovo scrutinio tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Si terrà con un sistema elettorale diverso che prevede un premio di maggioranza.

Ucraina-Russia

Il 21 maggio, nel corso del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha smentito che la città di Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk, sia stata conquistata dall’esercito russo. Secondo Zelenskyj, alcuni edifici in periferia sono ancora controllati dall’esercito ucraino, che sta anche avanzando a nord e a sud della città. Intanto, nella notte tra il 21 e il 22 maggio Mosca ha condotto un ampio attacco con missili e droni contro la città di Dnipro, nell’est dell’Ucraina.

Moldova

Il 21 maggio decine di migliaia di persone hanno partecipato nella capitale Chișinău a una grande manifestazione per chiedere l’adesione all’Unione europea. Secondo la presidente Maia Sandu, entrare nell’Unione europea è l’unico modo per non rischiare di essere presi di mira dalla Russia in futuro. L’obiettivo è completare la procedura entro il 2030.

Francia

Il governo ha avviato il 22 maggio la demolizione della baraccopoli Talus 2, una delle più grandi del dipartimento d’oltremare francese di Mayotte, che si trova nel canale del Mozambico, in Africa. L’obiettivo è combattere la criminalità ed espellere i migranti irregolari, provenienti in maggioranza dalle Comore. Mayotte è il dipartimento più povero della Francia.

Sudan

Il 21 maggio i mediatori statunitensi e sauditi hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per una tregua di sette giorni a partire dalla sera del 22 maggio tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Fsr), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo. Finora i combattimenti hanno causato quasi mille morti e più di un milione di profughi.

Sudafrica

Le autorità della provincia del Gauteng, nel centronord del paese, hanno affermato il 21 maggio che dieci persone – nove adulti e un bambino di tre anni – sono morte a causa di un’epidemia di colera. Altre trentanove sono ricoverate in condizioni critiche.