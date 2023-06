Tensioni tra Cina e Taiwan

Oggi la questione di Taiwan è una delle più esplosive sulla scena internazionale: l’isola è stretta tra le minacce d’invasione di Pechino e le promesse di difesa di Washington. Il Partito comunista cinese vuole che Pechino riprenda la sovranità sull’isola, diventata però uno stato democratico e un’economia di successo. In un video, i rischi della crisi e gli scenari possibili.

Russia-Ucraina

Dopo la distruzione della diga di Kachovka

L’Ucraina dovrà rivedere i piani dell’offensiva militare contro le linee russe.

Settegiorni in Europa

Voto in Spagna, salute mentale dei giovani

Il notiziario video settimanale sulla vita dei cittadini europei della tv franco-tedesca Arte.

Femminismi

Non possedere nulla per avere tutto

Riusciremo a lasciarci alle spalle il regime capitalista solo quando il piacere che promette ci sembrerà orribile e falso.

Sesso

Cupio dissolvi

“Ho una carriera artistica di successo, ma segretamente ho una doppia vita: nascondo il fatto di essere bisessuale”.

Musica

I colori di Miles Davis

L’ultimo disco pubblicato in vita dal grande jazzista non poteva che essere un omaggio a se stesso.

Fotografia

Stampe d’autore per l’Emilia-Romagna

Un’iniziativa mette in vendita stampe fine art di fotografi e illustratori per aiutare i comuni colpiti dalle alluvioni.