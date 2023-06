Ucraina

Il 7 giugno è stato lanciato l’allarme per le mine smosse dall’acqua e sparse nel territorio alluvionato dopo che la diga di Nova Kachovka, nel sud del paese, è stata fatta saltare e ha sommerso decine di villaggi lungo il fiume Dnepr e nella regione di Cherson. Migliaia di persone sono sfollate e senza accesso all’acqua potabile.

Taiwan

Il ministero della difesa ha detto che nelle prime ore del mattino dell’8 giugno 37 jet militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione per la difesa aerea taiwanese, violando lo spazio aereo. È la più recente delle numerose esercitazioni militari che la Cina sta compiendo ormai da tempo attorno a Taiwan: il governo di Taipei ha risposto allertando le proprie forze armate.

Canada-Stati Uniti

In diverse aree degli Stati Uniti e del Canada si è diffuso un denso fumo causato da centinaia di incendi avvenuti negli ultimi giorni o attualmente in corso in alcune province canadesi, in particolare quelle orientali del Québec e della Nuova Scozia. Dal 7 giugno circolano immagini e video di città statunitensi, tra cui New York e Washington, completamente immerse nel fumo, che rende l’aria grigiastra e in alcuni casi arancione, a seconda della luce.

Australia

Il governo l’8 giugno ha annunciato che introdurrà il divieto di usare simboli nazisti, nel tentativo di reprimere i gruppi di estrema destra. L’esposizione della svastica sarà punibile fino a un anno di carcere. Ma le nuove leggi non comprendono il saluto nazista. I simboli nazisti sono già vietati in molti stati, ma con questa legge saranno banditi in tutto il territorio nazionale.

Israele-Palestina

Almeno sei persone sono state ricoverate in ospedale l’8 giugno, tre con ferite da arma da fuoco, dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco su giovani palestinesi che lanciavano pietre durante un raid israeliano nella città di Ramallah, in Cisgiordania.

Uruguay

Sono proseguite il 7 giugno le proteste nella capitale dove i manifestanti fanno rumore agitando bottiglie di plastica vuote contro i razionamenti dell’acqua decisi a Montevideo e nella sua area metropolitana dove vive la metà dei 3,5 milioni di abitanti del paese. L’Istituto nazionale di meteorologia afferma che la siccità, che dura da tre anni, è la peggiore registrata nell’ultimo secolo.