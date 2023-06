Ucraina-Russia

L’11 giugno il governo ucraino ha annunciato la riconquista di tre villaggi nella regione orientale di Donetsk: Blahodatne, Neskuchne e Makarivka. Il giorno prima il presidente Volodymyr Zelenskyj aveva confermato l’inizio della controffensiva ucraina. Intanto, tre persone sono morte in un attacco condotto dall’esercito russo contro un’imbarcazione usata per soccorrere i civili minacciati dagli allagamenti nella regione di Cherson, nel sud dell’Ucraina.

Russia-Stati Uniti

Un tribunale di Mosca ha messo l’11 giugno in detenzione provvisoria un cittadino statunitense, Travis Leake, accusato di “aver organizzato la vendita di droga a dei ragazzi”. Leake, definito un “ex paracadutista e musicista”, resterà in prigione almeno fino al 6 agosto. Washington ha più volte accusato Mosca di arrestare arbitrariamente cittadini statunitensi per usarli come strumento di pressione in vista di scambi di prigionieri.

Montenegro

Secondo gli exit poll, il nuovo partito filoeuropeo del presidente Jakov Milatović ha ottenuto la maggioranza relativa nelle elezioni legislative anticipate dell’11 giugno. Europa ora! ha ottenuto il 26 per cento dei voti, contro il 23 per cento del Partito democratico dei socialisti (Dps), guidato dall’ex presidente Milo Đukanović. Il cofondatore di Europa ora! Milojko Spajić punta a guidare un governo di coalizione.

Regno Unito

L’11 giugno l’ex premier scozzese Nicola Sturgeon, che si era dimessa a febbraio, è stata arrestata e trattenuta dalla polizia per più di sette ore, nell’ambito di un’inchiesta su presunti reati finanziari compiuti dal partito al potere, lo Scottish national party (Snp). L’inchiesta riguarda l’utilizzo di 600mila sterline ricevute per organizzare un secondo referendum per l’indipendenza della Scozia.

Somalia

Un impiegato dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è rimasto ucciso in un attacco condotto dal gruppo jihadista Al Shabaab in un hotel di Mogadiscio, nella notte tra il 9 e il 10 giugno. L’annuncio è stato dato l’11 giugno dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’attacco, durato sei ore, ha causato nove vittime, tra cui tre agenti delle forze dell’ordine.

Filippine

L’11 giugno le autorità hanno trasferito quasi tredicimila persone minacciate dall’eruzione del vulcano Mayon, nel centro del paese. Ceneri, rocce incandescenti e gas tossici stanno uscendo dal cratere. Il vulcano Mayon si trova nella provincia di Albay, circa 330 chilometri a sudest della capitale Manila.