Ucraina

La Russia è accusata dalle autorità ucraine di aver condotto il 13 giugno un “pesante attacco missilistico” contro diversi edifici civili a Kryvyi Rih, la città di origine del presidente Volodymyr Zelenskyj. Nel raid almeno sei persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite. Anche altre zone del paese sarebbero state attaccate: in particolare a Charkiv dei droni hanno colpito alcuni edifici e a Kiev le difese antiaeree hanno respinto degli attacchi aerei. Intanto Mosca ha affermato di aver catturato sul fronte ucraino alcuni carri armati Leopard di fabbricazione tedesca e Bradley di fabbricazione statunitense, forniti a Kiev per la sua controffensiva.

Nato

Dal 12 giugno è in corso nei cieli europei la più grande esercitazione dell’aviazione militare nella storia dell’Alleanza atlantica: “Air Defender 23” coinvolgerà, fino al 23 giugno, diecimila militari provenienti da 25 nazioni e 250 velivoli, sotto il comando dell’aeronautica militare tedesca. Partecipano come osservatori anche due alleati, il Giappone e la Svezia, paese candidato a entrare nella Nato.

Stati Uniti

L’ex presidente Donald Trump è arrivato il 12 giugno in Florida e il 13 giugno comparirà in un tribunale di Miami per rispondere di 37 capi di accusa collegati ad alcuni documenti riservati trovati nella sua abitazione. L’ex presidente ha trascorso la prima giornata in Florida alla ricerca di un legale per la sua difesa, ma avrebbe ricevuto vari rifiuti per disaccordi sulla strategia da seguire. Centinaia di poliziotti sono in allerta per il timore di scontri e proteste davanti al tribunale.

Palestina

Il presidente Abu Mazen è arrivato il 13 giugno a Pechino. Il leader palestinese resterà nella Repubblica popolare fino al 16 giugno e dovrebbe incontrare il presidente Xi Jinping.

Colombia

I quattro bambini indigeni salvati il 9 giugno nella giungla stanno trascorrendo i primi giorni di convalescenza nell’ospedale militare di Bogotá. Nel frattempo alcuni familiari e membri della comunità indigena hanno raccontato alla tv Caracol alcuni dettagli su come abbiano fatto a resistere quaranta giorni nella foresta Lesly Mucutuy (13 anni), Soleiny Mucutuy (9 anni), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (5 anni) e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (un anno), sopravvissuti alla caduta dell’aereo su cui viaggiavano, il 1 maggio. Diversi oggetti avrebbero aiutato i bambini: due telefoni, una torcia, un carillon, una bottiglia, alcuni teloni e un po’ di cibo recuperato dall’aereo. I soccorritori hanno spiegato che i bambini hanno trovato uno dei pacchi di aiuti di emergenza e un volantino scritto in spagnolo e uitoto, lanciati dai militari, e avrebbero sentito attraverso gli altoparlanti la voce della nonna che chiedeva loro di restare dov’erano.

Regno Unito

Paul McCartney ha annunciato il 13 giugno che entro l’anno sarà pubblicata una canzone inedita dei Beatles registrata usando l’intelligenza artificiale per ricreare la voce di John Lennon. In un’intervista con la Bbc, il musicista della leggendaria band di Liverpool, che sta per compiere 81 anni, ha spiegato che la voce di Lennon è stata presa da una vecchia cassetta e separata dall’accompagnamento musicale per produrre la nuova canzone.