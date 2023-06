Grecia

Il governo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale dopo il naufragio nella notte tra il 13 e il 14 giugno di un’imbarcazione che trasportava centinai di migranti, tra i 400 e i 750 secondo la guardia costiera greca. Sono stati recuperati 78 corpi e un centinaio di persone sono state salvate e portate a Kalamata: trenta sono state ricoverate in un ospedale e settanta in un magazzino abbandonato, senza accesso ai servizi di base.

Unione europea

Il parlamento europeo il 14 giugno ha approvato le norme per regolare l’intelligenza artificiale, vietando tra le altre cose l’uso di tecnologie di riconoscimento facciale in diretta o di categorizzazione biometrica basata su informazioni sensibili come il genere o l’etnia. Il via libera dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, dopo il confronto tra il parlamento, la Commissione europea e i governi dei paesi membri, che dovranno trovare un equilibrio tra i paletti richiesti da Strasburgo e le regole più ampie ipotizzate dalla commissione.

Regno Unito

L’ex leader dei conservatori e premier Boris Johnson è stato giudicato colpevole di aver mentito “deliberatamente” al parlamento britannico in diverse occasioni nell’inchiesta “partygate”, che indaga sulle feste organizzate nella residenza del premier a Downing Street durante i lockdown contro il covid-19. Lo ha stabilito, il 15 giugno, un’inchiesta parlamentare durata quattordici mesi.

Stati Uniti

La Federal reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, il 14 giugno ha annunciato di avere deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse sui prestiti di denaro, che quindi rimarranno in un intervallo compreso tra il 5 per cento e il 5,25 per cento. È la prima volta da circa un anno, dopo dieci aumenti consecutivi, che la Federal reserve prende questa decisione, ma ha precisato che si tratta di uno stop momentaneo.

Polonia

Il 14 giugno migliaia di persone hanno manifestato in diverse città della Polonia contro le rigidissime norme sull’aborto introdotte dal governo guidato da Mateusz Morawiecki. Le proteste sono state provocate dalla morte in ospedale di una donna, che secondo una recente indagine si sarebbe potuta salvare proprio con un’interruzione di gravidanza, che i medici non solo non hanno praticato, ma su cui non le hanno dato le informazioni a cui aveva diritto per poter tutelare la propria vita.

Australia

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il suo governo si opporrà alla costruzione di una nuova ambasciata russa vicino al parlamento australiano, adducendo preoccupazioni per la sicurezza nazionale. La Russia attualmente ha in affitto un terreno vicino al parlamento di Canberra. Il governo australiano ha già tentato in passato di ostacolare l’apertura di questa ambasciata.

Corea del Nord

Alcuni cittadini nordcoreani hanno raccontato, in una rara intervista raccolta e pubblicata il 14 giugno dalla Bbc, che nel paese, in seguito alla chiusura dei confini degli ultimi tre anni, le possibilità di procurarsi da mangiare e di coltivare cibo sono diminuite al punto da causare diversi casi di morte per fame.