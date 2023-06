Grecia

Il 16 giugno Stella Nanou, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), ha affermato che sono ormai molto ridotte le speranze di trovare sopravvissuti al naufragio di un’imbarcazione di migranti avvenuto al largo delle coste del paese nella notte tra il 13 e il 14 giugno. Il bilancio provvisorio è di 79 vittime e 104 sopravvissuti, ma sembra che a bordo ci fossero 750 persone, tra cui un centinaio di bambini.

Unione europea

La Banca centrale europea (Bce) ha alzato il 15 giugno i tassi d’interesse di 25 punti base per contrastare l’inflazione, che a maggio era al 6,1 per cento, ben lontana dall’obiettivo del 2 per cento. Il tasso sulle operazioni principali passa così al 4 per cento. Si tratta dell’ottavo rialzo consecutivo dei tassi dal luglio 2022. Il mese prossimo è previsto un ulteriore rialzo.

Sudan

Il 15 giugno Matthew Miller, portavoce del dipartimento di stato statunitense, ha denunciato le “violenze orribili” in corso nel paese, e in particolare nel Darfur, mettendo sotto accusa il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo. Miller ha anche condannato l’assassinio del governatore dello stato del Darfur Occidentale, Khamis Abdullah Abakar, avvenuto il 14 giugno. Poche ore prima di essere ucciso il governatore aveva accusato i paramilitari di “compiere un genocidio”. Dalla metà di aprile circa 1.100 civili sono stati uccisi a El Geneina, il capoluogo del Darfur Occidentale.

Nigeria

Il 15 giugno il nuovo presidente Bola Tinubu ha sospeso il capo dell’autorità anticorruzione del paese, Abdul Rasheed Bawa, accusato di “abusi di potere”. La settimana scorsa era stato rimosso e arrestato il governatore della banca centrale Godwin Emefiele, anche lui sotto inchiesta.

Corea del Nord

Il ministero della difesa giapponese ha affermato il 15 giugno che il regime nordcoreano ha lanciato due missili balistici a corto raggio, che sono caduti in mare nella zona economica esclusiva di Tokyo. Poco prima Pyongyang aveva denunciato le esercitazioni militari in corso tra gli eserciti di Corea del Sud e Stati Uniti.

Giappone

Il 16 giugno la camera dei consiglieri, la camera alta del parlamento giapponese, ha approvato all’unanimità una legge che alza da tredici a sedici anni l’età minima del consenso nei rapporti sessuali. La legge modifica anche la definizione di stupro, passando da “rapporto sessuale forzato” a “rapporto sessuale con consensuale”.

Stati Uniti

Il 15 giugno almeno tre persone sono morte e un centinaio sono rimaste ferite nel passaggio di un tornado sulla cittadina di Perryton, nel nord del Texas. Vari stati del sud e del cento-ovest del paese sono in stato d’allerta per una serie di tempeste, alimentate dalle alte temperature, che stanno causando tornado, temporali e grandinate.