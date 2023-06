Cina-Stati Uniti

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il 19 giugno a Pechino il segretario di stato statunitense Antony Blinken. L’incontro – avvenuto nella Grande sala del popolo, di solito usata per i capi di stato – non ha prodotto dichiarazioni decisive ma è stato definito utile per mettere un freno a una rivalità in ascesa.

Ucraina

Nuovi e “massicci” attacchi russi hanno preso di mira Kiev e le città ucraine di Leopoli e Zaporižžja nella notte tra il 19 e il 20 giugno, ma secondo le autorità militari non ci sono state vittime. Intanto l’esercito di Kiev afferma di aver liberato il villaggio di Pjatychatky, a sette chilometri dalle linee russe.

Russia

È cominciato il 19 giugno nel carcere di massima sicurezza di Melekhovo un nuovo processo contro Aleksej Navalnyj. Arrestato nel 2021, l’oppositore russo sta attualmente scontando una pena detentiva di nove anni per violazione della libertà vigilata, frode e oltraggio alla corte. In questo procedimento deve affrontare l’accusa di creazione di un’organizzazione estremista e finanziamento di attività estremiste. Su richiesta del pubblico ministero le udienze si svolgono a porte chiuse.

Rifugiati

Il 20 giugno è la Giornata mondiale del rifugiato. Secondo secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr ) alla fine del 2022 erano 108,4 milioni gli sfollati e i rifugiati nel mondo: un aumento del 23 per cento rispetto al 2021, e probabilmente destinato a crescere in considerazione della guerra in Ucraina e del conflitto in Sudan. Anche la crisi politica in Tunisia sta causando la fuga di molte persone, soprattutto verso l’Europa.

Cisgiordania

Israele ha usato un elicottero Apache nel raid lanciato il 19 giugno a Jenin, nel nord della Cisgiordania, in cui sei palestinesi sono stati uccisi e almeno novanta feriti, di cui una ventina in gravi condizioni. È la prima volta dal 2002, durante la seconda intifada, che le forze israeliane ricorrono a questo velivolo in Cisgiordania. L’elicottero è intervenuto a copertura dei soldati dopo l’esplosione di un ordigno che ha causato il ferimento di sette militari.

Stati Uniti

L’azienda OceanGate Expeditions afferma che sta facendo “ogni passo possibile” per trarre in salvo le persone a bordo del suo sommergibile scomparso il 19 giugno nell’oceano Atlantico durante una spedizione per vedere il relitto del Titanic. Le ricerche della guardia costiera statunitense e di quella canadese si stanno svolgendo in una zona a circa 1.500 chilometri dalle coste di Cape Cod, nel Massachusetts. Il Titanic, con a bordo più di 2.200 persone, affondò il 15 aprile 1912 dopo aver urtato un iceberg. I morti furono 1.518. Il relitto è stato trovato nel 1985 a 650 chilometri dalle coste canadesi, a quattromila metri di profondità nelle acque internazionali dell’oceano Atlantico.

Francia

Con due sentenze rese note il 19 giugno, il tribunale amministrativo di Parigi ha ordinato al governo di pagare un risarcimento rispettivamente di tremila e duemila euro alle famiglie di due bambini della regione di Parigi che hanno sofferto di ripetuti attacchi di bronchiolite e infezioni alle orecchie durante i primi anni di vita. Il giudice amministrativo ha stabilito che “alcuni dei sintomi” di cui soffrivano sono stati “causati dall’inquinamento superiore alle soglie stabilite dalle norme sanitarie” che lo stato non ha fatto rispettare.